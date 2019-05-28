Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" выйдет в прокат в Германии

Новости культуры: Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", который снят по мотивам знаменитой пьесы украинской писательницы Леси Украинки, будут показывать в Германии.

Однако ожидаемый мультфильм появится на большом экране не раньше, чем в 2020 году.

Украинский полнометражный мультфильм, в основу которого положена пьеса Леси Украинки, выйдет за пределы Украины. Популярный немецко-австрийский дистрибьютор, который имеет название Koch Films, купил пакет акций, согласно которым имеет право на показ анимационного фильма в Германии и немецкоязычных странах.

Итак, ценители направления драма-феерия смогут увидеть творение в Австрии, немецкоязычном Люксембурге, Лихтенштейне и Швейцарии, а также в Трентино-Альто-Адидже. Стоит отметить, что права на показ фильма в кинотеатрах приобрели также Польша, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Португалия и многие другие страны. По предварительным данным, премьера анимационной картины состоится в 2020 году.

Что известно о мультфильме " Мавка. Лесная песня"?

Проект выиграл конкурс, согласно правилам которого получил поддержку и финансирование от государства в размере 30%. Над сценарием и сюжетом картины работают фольклористы из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и этнографы Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара". Создатели задействовали немало больших команд к проекту, чтобы отлично передать украинский дух, историю легенд, мифов и верований.