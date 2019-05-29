Что посмотреть: сериалы, похожие на "Игру престолов" Сегодня зритель отказывается смотреть ужатую в двухчасовой формат историю, где герои быстро проходят все свои испытания и проговаривают диалоги. Теперь в фаворитах повествование длительное и обстоятельное, где серия за серией возрастает интрига, персонажей великое множество, повороты сюжета непредсказуемы, а спецэффекты масштабны и красочны. Самое популярное действо под названием "Игра престолов" завершено. Но не спешите расстраиваться. Существует немало сериалов с похожей тематикой. Вот десятка лучших, которая точно не разочарует искушенного зрителя.