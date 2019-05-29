Трейлер одного из самых ожидаемых фильмов "Дитя робота" (Видео)

Весь мир недавно пережил страшный апокалипсис, из-за чего погибло все человечество. Вся надежда на возрождение нашего рода лежит на плечах робота, который в подземном бункере из эмбрионов может вырастить детей. Так и случилось с девочкой без имени. Она выросла в бункере, и единственной, кто всегда находилась рядом, была ее мать. Именно так дочь называет робота, который ее вырастил и который ею опекался так много лет. Девочка всегда думала, что она единственный оставшийся в живых человек. Когда же в бункер, где живут мать и дочь, стучится незнакомая женщина, все это меняется. Она говорит, что внешний мир совершенно не такой, каким его описывает робот. Девочка должна сама выбрать, кому верить, а кому нет.