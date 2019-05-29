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Среда, 29.05.2019

Опубликован трейлер сериала "Болотная тварь" по комиксам DC (Видео)

Компания DC, издающая комиксы о Бэтмене, Супермене и Чудо-женщине, представила полноценный трейлер нового фантастического сериала-хоррора "Болотная тварь". Ролик опубликован на YouTube-канале компании. По сюжету ученая Эбби Аркейн прибывает в свой родной городок в Луизиане, чтобы исследовать смертельный вирус болотного происхождения. Одной из первых жертв вируса стал ее старый знакомый Алек Холланд, который выжил, но превратился в жуткую тварь. Роли в сериале исполняют Кристал Рид (Эбби Аркейн), Энди Бин (Алек Холланд), Дерек Мирс (сыграл болотную тварь). Премьера первого сезона состоится 31 мая 2019 года.
lime.apostrophe.ua
Фото: dc.reactor.cc
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