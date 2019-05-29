Финальная серия сериала "Чернобыль": где и когда смотреть

Новости культуры: Через несколько дней подойдет к концу популярный сериал "Чернобыль" от телеканала HBO.

Финальная серия "Чернобыля" выйдет в понедельник, 3 июня. Создатели назвали ее "Вечная память".

В Украине 5 серия выйдет немного позже, а именно во вторник, 4 июня. Легально ее можно будет посмотреть на платформах Oll.tv и Megogo.net.

Трейлер 5 серии сериала "Чернобыль" от HBO:

Согласно трейлеру понятно, что в этой серии покажут, как Валерий Легасов (Джаред Харрис), Борис Щербина (Стеллан Скарсгорд) и Ульяна Хамюк (Эмили Уотсон) рискнут своими жизнями для того, чтобы раскрыть всю правду о аварии на Чернобыльской АЭС. Что с этого получится в итоге - узнаем уже совсем скоро.

Ранее мы сообщали, что сериал "Чернобыль" от HBO обошел по популярности "Игру престолов", став самым популярным во все времена.