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Финальная серия сериала "Чернобыль": где и когда смотреть

Финальная серия сериала "Чернобыль": где и когда смотреть
17:54 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости культуры: Через несколько дней подойдет к концу популярный сериал "Чернобыль" от телеканала HBO.

Финальная серия "Чернобыля" выйдет в понедельник, 3 июня. Создатели назвали ее "Вечная память".

В Украине 5 серия выйдет немного позже, а именно во вторник, 4 июня. Легально ее можно будет посмотреть на платформах Oll.tv и Megogo.net.

Трейлер 5 серии сериала "Чернобыль" от HBO:

Согласно трейлеру понятно, что в этой серии покажут, как Валерий Легасов (Джаред Харрис), Борис Щербина (Стеллан Скарсгорд) и Ульяна Хамюк (Эмили Уотсон) рискнут своими жизнями для того, чтобы раскрыть всю правду о аварии на Чернобыльской АЭС. Что с этого получится в итоге - узнаем уже совсем скоро.

Опубликован трейлер сериала "Болотная тварь" по комиксам DC (Видео)

Ранее мы сообщали, что сериал "Чернобыль" от HBO обошел по популярности "Игру престолов", став самым популярным во все времена.

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Сериал, ЧАЭС, Актеры, HBO, Чернобыль, Трейлер, Тизер, Где смотреть, Когда смотреть.
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