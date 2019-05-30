В США умер актер из "Крестного отца"

Новости культуры: Американский актер Кармине Кариди, сыгравший несколько ролей в киносаге "Крестный отец", скончался в возрасте 85 лет.

В Лос-Анджелесе (США) умер американский актер Кармине Кариди, известный по роли Кармина Розато в культовом фильме "Крестный отец".

О смерти актера журналистам сообщил его близкий друг и коллега Чаз Палминтер.

Перед смертью Кармине госпитализировали в больницу Cedars Sinai в Лос-Анджелесе. Почему ухудшилось состояние здоровья актера – неизвестно. Позже он несколько дней провел в коме. До наступления смерти Кариди так и не пришел в сознание.

Кармине Кариди родился 23 января 1934 года. Он снялся почти в 100 фильмах, среди которых "Крестный отец" 1 и 2, "Прорва", "Жизнь дерьмо", "Миллионы Брюстера", "Гавана", "Главная собака" и "Чудеса своего рода". Также актер снимался в сериалах: "Она написала убийство", "Полиция Нью-Йорка", "Братья по крови".

Отметим, что хоть наибольшую популярность актер получил в девяностых и нулевых, он продолжал сниматься вплоть до 2018 года.