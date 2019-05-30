Скачать
Четверг, 30.05.2019
Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Джошуа назвал идеальную дату для боя с Уайлдером
Джошуа назвал идеальную дату для боя с Уайлдером
Девушка с обложки: Надя Дорофеева в чулках поразила поклонников
Девушка с обложки: Надя Дорофеева в чулках поразила поклонников

Еще один культовый певец получит свой музыкальный байопик

Еще один культовый певец получит свой музыкальный байопик
13:31 Сегодня Телеграф

Новости культуры: Снять хороший байопик — нелегкая задача для любого режиссера. Особенно, когда речь идет о ранимой и тонкой творческой натуре, ведь артиста, как известно, может обидеть каждый.

После триумфа "Богемской рапсодии" и теплого приема "Рокетмена" в производство запускается еще один фильм-биография о легенде британской музыки – Бой Джордже.  Британский певец считается одним из пионеров музыкального движения под названием "новая романтика".

Режиссером ленты стал Саша Джерваси, за плечами которого имеется опыт съемок музыкального байопика. В 2008 году он выпустил картину "Anvil: История рок-группы", посвященную канадской хэви-металлической группе Anvil.

Джеварси говорит, что Бой Джордж является "первопроходцем и настоящим оригиналом", которого невозможно было не заметить в лондонских клубах 80-х. Все, кто его знал, уже тогда, еще до появления Culture Club, знали, что он будет большой звездой.

Элтон Джон рассказывает какие сцены из фильма "Рокетмен" не хотел убирать

Фильм расскажет о первых шагах простого мальчика из Ирландии к славе.  Его семье из рабочего класса, популярности в 1980-х в качестве фронтмена группы Culture Club, а также о сольной карьере и бурной личной жизни.

Сроки производства фильма пока не называются, как и исполнителя главной роли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Певец, Саша Джерваси, Байопик, Бой Джордж, Британский певец, Culture Club.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
02 Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
03 Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
04 Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака
05 Зеркаль: Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать наши суда и моряков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сезон &quot;тропиков&quot;: украинцам обещают дожди и жару до +33°
Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
В Украине сократили расходы на выплату субсидий
В Украине сократили расходы на выплату субсидий
ГБР начало расследование причин катастрофы в Ровненской области
ГБР начало расследовать крушение вертолета
Королева Рания потрясла новым нарядом в детском музее Иордан
Королева Рания потрясла новым нарядом в детском музее Иордан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь