Еще один культовый певец получит свой музыкальный байопик

Новости культуры: Снять хороший байопик — нелегкая задача для любого режиссера. Особенно, когда речь идет о ранимой и тонкой творческой натуре, ведь артиста, как известно, может обидеть каждый.

После триумфа "Богемской рапсодии" и теплого приема "Рокетмена" в производство запускается еще один фильм-биография о легенде британской музыки – Бой Джордже. Британский певец считается одним из пионеров музыкального движения под названием "новая романтика".

Режиссером ленты стал Саша Джерваси, за плечами которого имеется опыт съемок музыкального байопика. В 2008 году он выпустил картину "Anvil: История рок-группы", посвященную канадской хэви-металлической группе Anvil.

Джеварси говорит, что Бой Джордж является "первопроходцем и настоящим оригиналом", которого невозможно было не заметить в лондонских клубах 80-х. Все, кто его знал, уже тогда, еще до появления Culture Club, знали, что он будет большой звездой.

Фильм расскажет о первых шагах простого мальчика из Ирландии к славе. Его семье из рабочего класса, популярности в 1980-х в качестве фронтмена группы Culture Club, а также о сольной карьере и бурной личной жизни.

Сроки производства фильма пока не называются, как и исполнителя главной роли.