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Пятница, 31.05.2019

"Рэмбо 5: Последняя кровь": в сети появился тизер-трейлер фильма (Видео)

30 мая в сети появился первый трейлер нового фильма про Рэмбо. "Рэмбо 5: Последняя кровь" выйдет на большие экраны в сентябре 2019 года. Главную роль сыграл неизменный и всеми любимый Сильвестр Сталлоне. Также он участвовал в написании сценария совместно с Мэттью Сирюльником. Режиссером стал Адриан Грюнберг. По сюжету, Джон Рэмбо залег на дно  и живет мирной жизнью на ранчо в Аризоне. Он страдает от кошмаров и посттравматического синдрома. Однако ему все де придется взяться за оружие снова. Старая знакомая сообщает ему, что ее внучка пропала без вести в Мексике, и Джон отправляется на ее поиски.  
Фото: instagram
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Кино, Фильм, Сильвестр Сталлоне, Трейлер, Рэмбо, Джон Рэмбо, "Рэмбо 5: Последняя кровь.
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