"Рэмбо 5: Последняя кровь": в сети появился тизер-трейлер фильма (Видео)

30 мая в сети появился первый трейлер нового фильма про Рэмбо. "Рэмбо 5: Последняя кровь" выйдет на большие экраны в сентябре 2019 года. Главную роль сыграл неизменный и всеми любимый Сильвестр Сталлоне. Также он участвовал в написании сценария совместно с Мэттью Сирюльником. Режиссером стал Адриан Грюнберг. По сюжету, Джон Рэмбо залег на дно и живет мирной жизнью на ранчо в Аризоне. Он страдает от кошмаров и посттравматического синдрома. Однако ему все де придется взяться за оружие снова. Старая знакомая сообщает ему, что ее внучка пропала без вести в Мексике, и Джон отправляется на ее поиски.