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Первый трейлер нового мультфильма "Вперед" от Disney и Pixar (Видео)

Первый трейлер нового мультфильма "Вперед" от Disney и Pixar (Видео)
18:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Кинокомпания Disney совместно со студией Pixar сняли уютный семейный анимационный фильм, главными героями которого стали эльфы и единороги.

Создатели "Истории игрушек" и "Суперсемейки" решили порадовать новыми шедеврами. Поэтому в 2020 году планируют представить анимационный фильм "Вперед" (Onward). Официальный трейлер к мультфильму опубликовали представители студии Pixar на своем YouTube-канале.

Главными героями в удивительной кинокартине появились любимые магические существа – тролли, кентавры, эльфы и другие существа. Их жизнь ничем не отличается от жизни обычных людей: они читают газеты, выходят на утренние пробежки и злятся на единорогов, которые едят мусор. Однако главными героями в кинокартине предстают два брата-эльфа. Вдвоем они отправляются в путешествие. Целью их путешествия является выяснить, есть ли в современном мире хоть немного магии.

Премьера мультфильма запланирована на март 2020 года.

Смотреть трейлер к анимационной картине "Вперед": видео

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Напомним, что кинокомпания Disney является одной из самых успешных и популярных организаций в мире. За последний год они сняли более пяти римейков и много новых фильмов. Так, чтобы зрители не теряли интерес и знали, на что им ожидать в ближайшее время, представители компании объявили даты премьер на несколько лет вперед.

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Кино, Дисней, Мультфильм, Pixar, Новинки, Мультик, Новинки кино, ”Вперед, Onward.
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