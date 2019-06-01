Стало известно, что концовку сериала "Игры престолов" придумал сам Джордж Мартин

Новости культуры: Если окончание сюжетной линии Ходора понравилось большинству зрителей и вызвало у них бурю эмоций, то решение сделать Брана Старка королем многим показалось ошибочным.

Плохая новость для фанатов "Игры престолов", оставшихся недовольными финалом шоу: за несколько сюжетных поворотов отвечал сам Джордж Мартин. Об этом в интервью рассказал исполнитель роли Брана Старка Айзек Хемпстед-Райт.

"Дэвид и Дэн рассказали мне, что у Джорджа Мартина было две идеи, связанных с моим героем: происхождение имени Ходора, а также восхождение Брана на трон. Это было его видением и действительно хорошим способом закончить историю", — рассказал актер.

Поклонникам теперь есть о чем переживать, ведь в книгах Мартина их, возможно, будет ждать такой же финал. Остается надеяться, что писатель логично объяснит все то, что в сериале осталось без ответа.

Ранее Райт признавался, что счел сценарий финального эпизода розыгрышем создателей: "Я искренне полагал, что это просто шутка, и Дэвид с Дэном всем разослали сценарии, где их герои занимают Железный трон. Что же до Брана, я думаю, он будет хорошим королем. Хотя бы потому, что с ним невозможно спорить, ведь он знает все".

Обращаться за комментариями к писателю бесполезно. В своем блоге Мартин написал, что разницу между его книгами и сериалом поклонники смогут оценить только тогда, когда "Ветра зимы" и "Грезы о весне" будут дописаны.