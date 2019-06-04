Перезапуск ностальгии: Дисней интригует постерами с нового фильма "Король лев" Нет ничего лучше, чем провести спокойный вечер на диване и посмотреть старые Диснеевские фильмы и мультики, которые возвращают ваши драгоценные детские воспоминания. Один из самых любимых диснеевских мультфильмов многих из нас — это конечно же «Король Лев», который был выпущен в 1994 году и сыграл огромную роль в детстве детей в 90-е годы. «Король Лев» также является 35-м самым кассовым фильмом всех времен, что доказывает, что этот мультфильм определенно является не чем иным, как знаковым. Теперь, Дисней решил выпустить новый фильм «Король Лев» и люди, как минимум, взволнованы.