Стало известно, что Киану Ривз и Анджелина Джоли могут сыграть в одном фильме

Новости культуры: Фанаты Киану давно ждали его возвращения в киновселенную Marvel после 14-летнего перерыва.

После успешного проката "Джона Уика" Киану Ривз может принять участие в съемках фантастического блокбастера. Согласно сообщениям западных СМИ, актер ведет переговоры со студией Marvel на роль одного из героев в будущем кинокомиксе "Вечные".

Издание MCU Cosmic, которое и прежде обладало достоверной информацией о "Вечных", сообщило, что Киану Ривз находится на ранней стадии переговоров с Marvel. К сожалению, инсайдерам пока не удалось выяснить, на какую роль рассчитывает звезда "Джона Уика". Тем не менее, если переговоры с руководством студии пройдут успешно, то Ривз присоединится в Анджелине Джоли и звезде "Телохранителя" Ричарду Мэддену.

Напомним, в 2005 году актер исполнил роль Константина в фильме "Константин: Повелитель тьмы", основанном на комиксах. Несмотря на сильный актерский состав, лента Френсиса Лоуренса провалилась в прокате, едва отбив производственный бюджет. И хотя многие поклонники рассчитывали на возращение Ривза в образе Росомахи или Серебрянного серфера, его появление в "Вечных" обещает быть не мене впечатляющим.

В случае присоединения Киану к киновселенной Marvel его ждет очень плотный график съемок, поскольку создатели "Джона Уика" рассчитывают на четвертую часть популярного боевика, а премьера "Вечных" намечена на 2020 год.