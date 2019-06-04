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Сериал "Чернобыль" от HBO: где можно посмотреть все серии
Сериал "Чернобыль" от HBO: где можно посмотреть все серии

Сериал "Чернобыль" от HBO: где можно посмотреть все серии

Сериал "Чернобыль" от HBO: где можно посмотреть все серии
18:02 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры: Популярный сериал "Чернобыль" от телеканала HBO подошел к своему логичному завершению.

Известный американский телеканал HBO, которые выпускает самые известные сериалы современности – "Большая маленькая ложь", "Игра престолов" и другие – презентовал миру сериал о катастрофе на Чернобыльской АЭС.

1 серию сериала "Чернобыль" от HBO фанаты смогли увидеть 6 мая 2019 года. Финальный эпизод "Чернобыля" вышел сегодня, 4 июня.

Смотрите трейлер финальной серии сериала "Чернобыль" от HBO:

Сериал состоит из пяти эпизодов, в которых показано факты о самой ужасной техногенной катастрофе мира, охватившую не только территорию Украины, но и соседские территории.

В Украине все эпизоды сериала можно легально посмотреть  на популярных стриминговых платформах oll.tv, megogo.net и sweet.tv.

Также, пресс-служба телеканала "1+1" сообщила, что все серии популярного сериала "Чернобыль" можно будет посмотреть у них на канале уже совсем скоро.

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Напомним, мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base. Также он попал в крупный скандал: телеканал HBO в сериале "Чернобыль" использовал часть пьесы украинского драматурга Павла Арье, не получив разрешение от автора.

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