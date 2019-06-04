Скачать
Вторник, 04.06.2019
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Первая встреча Зеленского и генсека НАТО: что говорил президент
Первая встреча Зеленского и генсека НАТО: что говорил президент
Металлист 1925 уволил главного тренера Горяинова
Металлист 1925 уволил главного тренера Горяинова
Сериал "Чернобыль" от HBO: где можно посмотреть все серии
Сериал "Чернобыль" от HBO: где можно посмотреть все серии

Netflix представил трейлер фильма о Бобе Дилане (Видео)

Netflix представил трейлер фильма о Бобе Дилане (Видео)
18:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: Сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма, посвященного Бобу Дилану.

На YouTube-канале Netflix появился трейлер к фильму о известном музыканте Бобе Дилане. Лента называется Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, а режиссером ее выступил Мартин Скорсезе.

Будущий фильм - это не просто документалка, в нем будут показаны реальные записи концертов и различные интервью с артистом. Также будет содержать игровые сцены, редкие документальные съемки, концертные фото и ранее неизвестные песни Боба Дилана. 

Кинолента передает бунтующий дух свободы в Америке 1975 года. Также в фильме используется музыка, которую исполнял Боб той осенью. 

Премьера фильма на Netflix состоится 12 июня.

 Истинным киноманам: сногшибательные документальные фильмы, меняющие мировозрение

Напомним, что Netflix выпустит сериал по сюжету карточной игры Magic: The Gathering. Magic: The Gathering — крайне популярная коллекционная карточная игра, поэтому неудивительно, что по ней хотят выпустить сериал. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мартин Скорсезе, Кино, Фильм, Боб Дилан, Документальный фильм, Netflix.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
02 Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
03 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
04 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
05 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Слушания в Гааге &quot;Украина против РФ&quot; продолжатся в четверг
Слушания в Гааге "Украина против РФ" продолжатся в четверг
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
У Кучмы рассказали о повестке дня заседания ТКГ 5 июня
У Кучмы рассказали о повестке дня заседания ТКГ 5 июня
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь