Netflix представил трейлер фильма о Бобе Дилане (Видео)

Новости культуры: Сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма, посвященного Бобу Дилану.

На YouTube-канале Netflix появился трейлер к фильму о известном музыканте Бобе Дилане. Лента называется Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, а режиссером ее выступил Мартин Скорсезе.

Будущий фильм - это не просто документалка, в нем будут показаны реальные записи концертов и различные интервью с артистом. Также будет содержать игровые сцены, редкие документальные съемки, концертные фото и ранее неизвестные песни Боба Дилана.

Кинолента передает бунтующий дух свободы в Америке 1975 года. Также в фильме используется музыка, которую исполнял Боб той осенью.

Премьера фильма на Netflix состоится 12 июня.

Напомним, что Netflix выпустит сериал по сюжету карточной игры Magic: The Gathering. Magic: The Gathering — крайне популярная коллекционная карточная игра, поэтому неудивительно, что по ней хотят выпустить сериал.