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Стало известно, о чем жалеет Эмилия Кларк после финала "Игры престолов"

Стало известно, о чем жалеет Эмилия Кларк после финала "Игры престолов"
13:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Эмилия рассказала о том, как отреагировала на окончание "Игры престолов".

В новом интервью изданию Variety Эмилия Кларк рассказала о том, как Дейнерис Таргариен помогла ей выиграть схватку за жизнь после внутричерепной аневризмы, а также поделилась тем, о чем больше всего сожалеет после финала шоу.

"Я всегда говорю, что Дейнерис буквально спасла мне жизнь", — заявила Эмилия. Звезда объяснила, что персонаж придал ей сил двигаться вперед и сосредоточиться на актерской игре, а не на проблемах со здоровьем. "Я концентрировалась только на ней. Она помогла мне не думать ни о чем более страшном, чем выход на съемочную площадку", — рассказала актриса.

"Финал шоу кажется чем-то нереальным, сюрреалистичным. За те 10 лет, что я играла в сериале, произошло столько всего. Мне было всего 23 года, а теперь я женщина. Мне потребовалось много времени, чтобы смириться. Где мои драконы?! О, эта знаменитая фраза. Где они, черт возьми? Меня пробило на сильные эмоции. Все были сломлены, когда шоу закончилось", — рассказала Кларк.

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Но больше, чем о финале "Игры престолов", актриса жалеет, что не смогла ничего стащить со съемочной площадки. "Я ничего не забрала и очень жалею, и очень раздражена этим. Надеюсь, шоураннеры отдадут мне драконье яйцо", — призналась Эмилия.

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Знаменитости, Актриса, Эмилия Кларк, Игры престолов.
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