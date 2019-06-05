В сети появился трейлер предстоящего фильма "К звездам" (Видео)

Студия 20 Century Fox опубликовала трейлер фильма "К звездам", главную роль в котором исполнил Брэд Питт. Мировая премьера картины запланирована на сентябрь этого года. По сюжету, астронавт Рой МакБрайд отправляется к внешним границам Солнечной системы для того, чтобы найти своего пропавшего отца (Томми Ли Джонс) и разгадать тайну, которая угрожает жизни на Земле. Режиссером ленты выступил Джеймс Грей ("Затерянный город Z").