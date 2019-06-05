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Среда, 05.06.2019

В сети появился трейлер предстоящего фильма "К звездам" (Видео)

Студия 20 Century Fox опубликовала трейлер фильма "К звездам", главную роль в котором исполнил Брэд Питт. Мировая премьера картины запланирована на сентябрь этого года. По сюжету, астронавт Рой МакБрайд отправляется к внешним границам Солнечной системы для того, чтобы найти своего пропавшего отца (Томми Ли Джонс) и разгадать тайну, которая угрожает жизни на Земле. Режиссером ленты выступил Джеймс Грей ("Затерянный город Z").
zn.ua
Фото: Instagram
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Брэд Питт, Видео, Новый трейлер, Джеймс Грэй, К звездам, 20 Century Fox, Рой МакБрайд.
17:27 Сегодня Телеграф
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