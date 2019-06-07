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Пятница, 07.06.2019
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Пятый сезон сериала "Люцифер" станет финальным
Пятый сезон сериала "Люцифер" станет финальным

Пятый сезон сериала "Люцифер" станет финальным

Пятый сезон сериала "Люцифер" станет финальным
12:19 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: После третьего сезона, "Люцифер" был спасен стриминговым сервисом Netflix, которому создатели шоу выразили свою благодарность.

Для поклонников сериала "Люцифер" есть хорошая и плохая новость. Начнем с хорошей — Netflix продлил шоу на пятый сезон. Однако он же и станет последним.

По сообщениям издания Deadline, пятый сезон станет для сериала финальным.

"Мы так невероятно благодарны Netflix за то, что он воскресил наше шоу и позволил нам закончить его так, как мы хотели. Что самое важное, мы хотим поблагодарить фанатов за их поддержку. Лучшее еще впереди", — написали в Twitter исполнительные продюсеры Илди Модрович и Джо Хендерсон. В начале мая в эфир вышел четвертый сезон "Люцифера", а когда ждать премьеры финальных эпизодов, пока не сообщается. 

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Сериал повествует о повелителе ада, который отправляется в Лос-Анджелес, чтобы развеять скуку. Он открывает элитный ночной клуб, но когда в нем убивают поп-звезду, Люцифер присоединяется к расследованию преступления.

Примечательно, в 2015 году ассоциация One Million Moms запустила петицию с требованием отменить сериал, поскольку он показывает дьявола с хорошей стороны и тем самым "оскорбляет христианскую веру". Нил Гейман, комикс которого и стал основой для "Люцифера", заметил, что подобные инициативы проваливались прежде и не нашли отклика и в этот раз.

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Финал, Кино, Сериал, Смотреть, Люцифер.
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