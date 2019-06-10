Делаем ставки: какое карьерное будущее ожидает звезд "Игры престолов"

"Зима близко" и для некоторых актеров сериала "Игра престолов". Давайте поговорим о профессиональном будущем главных актеров самой популярной саги современности. Кто из них продолжит свою звездную карьеру, а кого забудут после мирового триумфа?