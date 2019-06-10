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Катрин Денев прилетит в Украину: причина визита
Катрин Денев прилетит в Украину: причина визита

Катрин Денев прилетит в Украину: причина визита

Катрин Денев прилетит в Украину: причина визита
18:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Telegraf EPA

Новости культуры: Французская актриса Катрин Денев едет в Украину, чтобы стать звездной гостьей Одесского международного кинофестиваля.

Катрин Денев станет специально приглашенной гостьей события и получит почетную награду ОМКФ – "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство. Добавим, что Одесский кинофестиваль будет проходить с 12 по 20 июля. Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

Интересно то, что в рамках фестиваля зрителям будут представлена мини-ретроспектива трех самых лучших фильмов с участием Катрин Денев, а также будет мастер-класс от легенды французского кино.

Катрин Денев приобрела популярность после легендарного фильма "Шербурские зонтики", который вышел в 1964 году. Лента стала знаменитой из-за музыки Мишеля Леграна. А благодаря роли нежной и меланхолической девушки Женевьевы имя Катрин Денев получило признание. Лента получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в 1964 году, а также четыре номинации на "Оскар".

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Добавим, не только Катрин Денев является приглашенной иностранной знаменитостью в рамках Одесского кинофестиваля. Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" и одна из активных участниц женского движения #MeToo против сексуальных преступлений Роуз Макгоуэн также приедет в Украину.

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Одесский кинофестиваль, ОМКФ, Актриса, Катрин Денев, Французская актриса, Одесский кинофестиваль 2019.
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