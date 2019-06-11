Вышел первый трейлер украинского фантастического фильма "Фокстер & Макс" (Видео)

""Фокстер & Макс" — украинский семейный фантастический фильм о приключениях мальчика и пса-супергероя. По сюжету, школьник Макс находит баллончик с нанофарбами, и рисует изображение собаки. Неожиданно нарисованное парнем граффити оживает и превращается в собаку-наноробота с супервозможностями. Об этом узнает опасный преступник, который начинает за ними охотиться", - говорится в сообщении. Отмечается, что главные роли - Макса и его подруги Сони - сыграли юные актеры из Тернополя Богдан Козий и Виталия Турчин. Для них эти роли стали дебютными в кино. Роль главного антагониста исполняет польский актер Томаш Освичински.