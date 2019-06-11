Во Львове покажут фильм Александра Довженко "Земля" в сопровождении группы "ДахаБраха"

Новости культуры: Культурное событие состоится перед Днем независимости Украины в этом году, 22 августа.

Организаторы сообщают, что событие состоится во львовском Центре Довженко (проспект Червоной Калины, 81) и начнется в 19:00. Известно, что над реставрацией фильма "Земля" в Национальном центре Александра Довженко работают еще с 2012 года и уже в этом году ее увидят львовские сторонники.

Приятным бонусом к показу фильма 1930 года стало музыкальное сопровождение украинской этно-хаос группы "ДахаБраха". Участники коллектива признаются, что избежать идеологической оценки в фильме не удалось, ведь они обращались и создавали мотивы к песне с точки зрения современного человека.

Мы озвучивали фильм с точки зрения человека XXI века, который знает, что после 1930 года, когда была закончена работа над "Землей", были годы коммунистического голодомора 1932-1933, были годы репрессий, и мы знаем о непростой судьбе самого Довженко в социалистической империи . В то же время мы стремились передать также и подлинность и наивность тех чувств и ссылок, которые несло нам то время и та эпоха, и которые несет нам и сегодня наша Земля, – пояснил музыкант Марк Галаневич.

Впрочем, музыкант не отрицает, что работа Довженко является, бесспорно, гениальной и культовой: "Делать музыкальное сопровождение для "Земли" Александра Довженко было для нас большой честью и непростым творческим вызовом. Кадр за кадром украинский шедевр мирового кинематографа поражал нас каждый раз, когда мы приступали к работе над этим проектом...".

Что известно о фильме "Земля" Александра Довженко?

Согласно данным ЮНЕСКО, фильм входит в топ-5 шедевров мирового кинематографа. Советский художественный фильм выполнен в черно-белых цветах и нет никаких диалогов, то есть, немой. Он стал третьим в украинской трилогии Александра Довженко: ("Звенигора", "Арсенал", "Земля"). В нем говорится о жизни и быте крестьян, которые работают на земле и занимаются земледелием.

После нескольких показов в 1930 году его запретили для просмотра в Украине, официальной причиной стал "натурализм и покушение на обычаи". В Европе кинолента имела грандиозный успех, а некоторые кинокритики до сих пор считают "Землю" одной из лучших кинокартин за всю историю человечества.