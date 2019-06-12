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Среда, 12.06.2019

Ubisoft снимет комедийный сериал о нелегких буднях босса игровой компании (Видео)

Киношное подразделение Ubisoft готовит телесериал совместно с авторами «В Филадельфии всегда солнечно». Шоу называется Mythic Quest: Raven's Banquet, а главную роль исполняет Роб Макэлхенни (Rob McElhenney) — он же является одним из создателей сериала. Сюжет крутится вокруг компании, которая оперирует игрой Mythic Quest — крупнейшей MMO в мире. Макэлхенни исполняет роль Айана Гримма — творческого директора, который настолько влюблён в самого себя, что сделал трейлер не об игре, а о своей бесконечно талантливой личности. Mythic Quest: Raven's Banquet будет выходить в сервисе Apple TV.
stopgame.ru
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Сериал, Ubisoft, Роб МакЭлхенни, Mythic Quest: Raven's Banquet.
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