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Стало известно, что "Гладиатор" Ридли Скотта получит сиквел

Стало известно, что "Гладиатор" Ридли Скотта получит сиквел
11:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Чего ждать от "Гладиатора 2", неизвестно, поскольку первый фильм, хоть и упоминал исторических личностей, был далек от реальной истории.

В 2000 году "Гладиатор" с Расселом Кроу в главных ролях был высоко оценен критиками и зрителями, а также получил статуэтку премии "Оскар". Казалось бы, история Максимуса Милосердного была завершена и исчерпана, однако продюсеры ленты объявили, что вместе с Ридли Скоттом работают над продолжением оригинальной картины.

Уолтер Паркс и Лори Макдональд в интервью HeyUGuys подтвердили, что продолжение "Гладиатора" расскажет историю повзрослевшего Люция — сына Луциллы и племянника Коммода. Хотя несколько лет назад Ридли Скотт обещал воскресить погибшего героя Рассела Кроу для сиквела, продюсеры ленты решили, что скачок во времени будет лучшим и более логичным решением. Сценарий для фильма напишет создатель "Голодных игр" и "Города воров" Питер Крэйг.

Многие предполагают, что создателям придется полностью выдумать сюжет, поскольку настоящий Люций умер в молодом возрасте. 

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Напомним, "Гладиатор" заработал в прокате 460 млн долларов при бюджете в 100 млн долларов, получил семь номинаций на премию "Оскар" и забрал пять золотых статуэток, в том числе и за "Лучший фильм". Сумеет ли сиквел спустя 20 лет повторить успех оригинальной ленты, покажет время.

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Фильмы, Кино, Ридли Скотт, Трейлер, Смотреть, Гладиатор, Гладиатора 2.
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