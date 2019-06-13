Умерла актриса из "Секса в большом городе"

Новости культуры: Американская актриса скончалась в возрасте 94 лет.

В Нью-Йорке в возрасте 94 лет скончалась американская актриса Сильвия Майлз. Она умерла в карете "скорой помощи" по дороге в больницу.

Об этом сообщает таблоид TMZ. У актрисы начались проблемы с дыханием и она обратилась за помощью к медикам. Подробности смерти голливудской звезды не раскрываются.

Сильвия Майлз снималась в таких фильмах и сериалах, как "Секс в большом городе", "Полиция Нью-Йорка", "92 градуса в тени", "Бриллиант "Шалимар", "Зло под солнцем", "Уолл-Стрит", "Жизнь на Марсе", "Дьяволица", "Полиция Майами: Отдел нравов" и других.

А за картины "Полуночный ковбой" и "Прощай, моя красавица" Майлз была дважды номинирована на кинопремию "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана".