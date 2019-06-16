Лучшая подборка фильмов для настоящих мужчин, которые не оставят никого безразличным

Если вам надоело смотреть на то, как очередная мыльная опера крутится по ТВ, обрати внимание на этот список. В нем представлены киноленты, которые пропитаны брутальностью и хорошим вкусом. Эти фильмы придутся по душе каждому представителю сильной половины человечества.