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Что посмотреть: мощные сиквелы, которые превзошли первую часть
Сиквелы — хорошо ли это или плохо? Ответ зависит от того, с какой стороны на них посмотреть. С точки зрения кассовых сборов сиквел является отличной идеей — на продолжение успешного фильма, скорее всего, пойдут с большой охотой. Но если рассматривать сиквелы с точки зрения качества самой картины, то, как показывает практика, переплюнуть крутость оригинального фильма удаётся лишь единицам. Они-то нас и интересуют! Сегодня мы хотим вспомнить о тех вторых частях, которые, по мнению критиков или зрителей, оказались лучше первых. В качестве источников сравнения картин мы возьмём оценки зрителей с сайтов Kinopoisk и IMDb, а так же рейтинг кинокритиков с сайта Rotten Tomatoes (и в некоторых случаях metacritic.com). Если хоть где-то показатели второго фильма окажутся лучше, чем у первого — это уже большая редкость и громкий успех. Ну и важная оговорка: в подборке учитываются только вторые части, то есть прямые продолжения оригинала. Никаких третьих и более частей. Начнём!
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