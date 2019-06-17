Скачать
Понедельник, 17.06.2019
Что посмотреть: мощные сиквелы, которые превзошли первую часть
1 / 17

Что посмотреть: мощные сиквелы, которые превзошли первую часть

Сиквелы — хорошо ли это или плохо? Ответ зависит от того, с какой стороны на них посмотреть. С точки зрения кассовых сборов сиквел является отличной идеей — на продолжение успешного фильма, скорее всего, пойдут с большой охотой. Но если рассматривать сиквелы с точки зрения качества самой картины, то, как показывает практика, переплюнуть крутость оригинального фильма удаётся лишь единицам. Они-то нас и интересуют! Сегодня мы хотим вспомнить о тех вторых частях, которые, по мнению критиков или зрителей, оказались лучше первых. В качестве источников сравнения картин мы возьмём оценки зрителей с сайтов Kinopoisk и IMDb, а так же рейтинг кинокритиков с сайта Rotten Tomatoes (и в некоторых случаях metacritic.com). Если хоть где-то показатели второго фильма окажутся лучше, чем у первого — это уже большая редкость и громкий успех. Ну и важная оговорка: в подборке учитываются только вторые части, то есть прямые продолжения оригинала. Никаких третьих и более частей. Начнём!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фильм, Чужие, Темный рыцарь, Терминатор 2: Судный день, Сиквел, Что посмотреть, Крестный отец 2, Люди Икс 2, Как приручить дракона-2, Из России с любовью, Первый мститель: Другая война, Вторая часть, Человек-паук 2, История игрушек 2, Звездные войны: Эпизод 5. Империя наносит ответный удар, Властелин колец: Две крепости, Зловещие мертвецы 2, Смертельное оружие 2.
21:54 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь