"Чернобыль" от HBO: как выглядели герои в реальной жизни (Фото)

Сериал "Чернобыль" стал популярным и понравился многим критикам и зрителям. Он даже превзошел по рейтингу "Игру престолов" и по него появилось кучу статей русских и зарубежных журналистов, которые стали разбираться в трагедии на чернобыльской АЭС и сравнивать реальность с сериалом. На волне хайпа WuzzUp тоже хочется побывать, поэтому предлагаем узнать, как выглядели настоящие герои сериала "Чернобыль".