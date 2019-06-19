10-й Одесский кинофестиваль объявил участников национального конкурса

Новости культуры: 10-й юбилейный Одесский международный фестиваль пройдет 12-20 июля.

В национальную конкурсную программу 10-го Одесского международного кинофестиваля вошли 14 лент - четыре полнометражных и десять короткометражных.

Об этом на пресс-конференции, посвященной 10-му Одесскому международному кинофестивалю, сказал его программный консультант Алик Шпилюк.

"Мы говорим о четырех полнометражных и десяти короткометражных фильмах. Но это не окончательная количество, в течение этой недели мы назовем окончательный состав программы", - сказал Шпилюк.

Итак, в конкурсную программу Одесского кинофестиваля вошли такие полнометражные ленты:

- дебют Тимура Ященко "Черкассы" о событиях на одноименном морском тральщике, который был заблокирован российскими войсками в бухте Донузлав в марте 2014 года во время аннексии Крыма;

- документальный фильм Вадима Илькова "Папа - мамин брат", который был признан самой инновационной лентой международной конкурсной программы фестиваля Vision du Reel (Швейцария);

- дебют Антонио Лукича "Мои мысли тихие";

- документальный дебют Юрия Шилова "Панорама", главный герой которого - киномеханик, 44 года проработавший в одном из старейших кинотеатров Киева.

В конкурсной программе будут представлены такие короткометражные фильмы: "Обесцвеченная" Марины Сперанской, "Ребенок" Дарьи Турецкой, "Пока не станет черным" Анастасии Фалилеевой, "Рождественские истории" Валерия Сочивца и Филиппа Сотниченко, "В нашей синагоге" Ивана Орленко, Solitude Елизаветы Смит, Int.Kitchen.Night Аркаши Непыталюка, "Взрослый" Жанны Озирной, "Факт (-ура!) перемен" Марины Никольчевой, "Девочка, мальчик и секрет" Оксаны Казьминой.

Шпилюк также сообщил, что в этом году на фестивале впервые появилась номинация "Приз зрительских симпатий" с наградой в 100 тысяч грн.

Как и в предыдущие годы, работы будут оценивать в номинациях "Лучший фильм" (приз 100 тыс. грн), "Лучшая режиссерская работа" (60 тыс. грн) "Лучшая актерская работа" (50 тыс. грн), "Лучший короткометражный фильм" (50 тыс. грн).

В жюри национальной конкурсной программы вошли продюсер Иванна Дядюра, член отборочного комитета Международного фестиваля в Локарно Николас Эллиот (США), режиссер, актриса Мания Акбани (Иран), сценаристка, режиссер Иоанна Кос-Краузе (Польша).

Почетной гостьей 10-го Одесского международного кинофестиваля будет известная французская актриса, дважды обладательница премии "Сезар" Катрин Денев. Ей вручат почетную награду ОМКФ - "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство. Также в рамках фестиваля будет представлена мини-ретроспектива трех самых знаковых фильмов с участием Денев.

Кроме этого, специальными гостями приглашены американская актриса, режиссер и певица Роуз Макгоуэн, известная по ролям в фильмах "Крик","Грайндхаус", "Планета страха" и пятикратный лауреат премии BAFTA, лауреат Каннского кинофестиваля, обладатель "Золотого льва" Венецианского фестиваля британский режиссер Майка Ли, которому также вручат "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство.

Специальным событием фестиваля анонсирован киноперформанс на Потемкинской лестнице, который состоится 13 июля. В этом году зрители увидят американскую черно-белую ленту "Казаки" 1928 года режиссеров Джорджа В. Хилла и Клэренса Брауна.

Во внеконкурсной программе состоится украинская ретроспектива "Голливуд на берегу Черного моря", приуроченная к символическому 100-летию Одесской киностудии.

На участие в конкурсной программе было подано более 1000 фильмов. За гран-при фестиваля - "Золотого Дюка" - будут соревноваться фильмы Украины, Грузии, Колумбии, Аргентины, Нидерландов, Германии, Швеции, Уругвая, Литвы, США, Великобритании, Италии, Албании, Китая, Люксембурга, Бельгии, Израиля и Франции.