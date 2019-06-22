Мерил Стрип – 70: жизненные позиции американской актрисы

Новости культуры: Своими секретами успеха делится каждая знаменитость, которая достигла высот в профессиональной сфере и может сбалансировала работу, семью и отдых.

Американской актрисе Мерил Стрип 22 июня исполняется 70 лет. По случаю юбилея голливудской звезды мы расскажем о важнейших принципах ее жизни.

Больше всего мотивации находишь в словах тех людей, кто превзошел в этом если не всех, то большинство. Именно к таким относится наша именинница Мерил Стрип. Получить главные кинопремии, встретить любовь всей жизни, воспитывать четырех прекрасных детей и при этом оставаться образцом для миллионов других женщин – видимо, среди звезд Голливуда это удалось только ей.

Принцип №1: Работать тяжело и настойчиво

Трижды держать в своих руках "Оскар" везет не каждой звезде. В свое время Мерил получила их за лучшие женские роли в фильмах "Крамер против Крамера" (1980 год), "Выбор Софи" (1983 год) и "Железная леди" (2011 год). Добавьте к этому еще "Золотые глобусы" и "Эмми" и количество наград перевалит почти за десятку. Однако за таким карьерным успехом "ветерана" Голливуда – годы упорного труда. "Когда я вживаюсь в роль, то выкладываюсь по полной. Терпеть не могу тех людей, которым безразлично то, чем они занимаются", – говорит актриса.

Также Мерил Стрип считает: тот, кто хочет достичь успеха, должен прислушиваться к внутреннему голосу: "У каждого свои правила, понимание себя и мира вокруг. Важно не то, что тебе говорит мама, друг, какая-то актриса или еще кто-то. Нужно слышать себя внутри. В конце концов, это и сделает вас счастливыми".

Принцип №2: "Я человек семейный, даже не представляю, как это – жить одинокой"

Со своим мужем – скульптором Доном Гаммером – Мерил Стрип состоит в браке более 40 лет. Супружескую пару этих творческих личностей в Голливуде считают едва ли не идеальной. Хотя сама актриса неоднократно признавалась: особых секретов прочности их отношений нет. "Видимо, нужна добрая воля, некоторая гибкость и ... умение помолчать. Еще следует помнить, что семья – не архитектурный проект, это как вечные переговоры и желание насытить каждый момент любовью", – считает актриса.

За время совместной жизни пара воспитала четверых детей: сына Генри и дочерей Мами Грейс и Луизу. "Я очень семейный человек, не представляю, как это – жить одинокой. Да, я не снималась в кино во время беременностей. И даже была рада, что моя работа непостоянная, потому что раньше я могла много куда возить своего сына и дочерей. В каких только экзотических местах они не бывали!" – говорит актриса.

Принцип №3: "Все-таки я за гендерный баланс"

Мерил Стрип является одной из самых ярких феминисток Голливуда. Она активно защищает права женщин и хочет, чтобы времена равноправия наконец-то наступили. Актриса считает, что если женщины так живо могут убираться в доме или готовить на кухне, то запросто могут справиться и с руководящими должностями. "Такую миссию должны взять на себя молодые девушки, им не стоит останавливаться в освоении своих прав. Поэтому, если у вас есть мозг, используйте его", – убеждена Мерил Стрип. Однако причислять себя к фанатичным феминисткам оскароносная звезда не спешит. Мол, не нужно вешать на себя ярлык, когда думаешь по-другому: "Многие люди уже затерли слово "феминизм", из-за чего мы перестали понимать его значение. Женщины также могут брызнать токсичными и ядовитыми словами, как и мужчины. Я за гендерный баланс".

Принцип №4: Три вещи для счастья

Скорее всего, Мерил Стрип радуется десятке наград за кинороли, хранит от дурного глаза свой счастливый брак и иногда забавляет внука, которого в конце зимы в этом году ей родила старшая дочь Маме. Однако жизненный опыт подсказал кинодиве всего три вещи, которые способны делать ее счастливыми. "Все очень просто. Это любовь, секс и вкусная еда", – признавалась актриса. Кстати, с приготовлением блюд у именинницы не всегда складывается. Мерил может полдня колдовать над каким-то блюдом, однако в результате оно получается не очень вкусным. "Тогда я все смываю в унитаз и объявляю: "У нас сегодня пицца", – рассказывала знаменитость в одном из интервью.