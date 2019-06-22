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"История игрушек": как изменялись персонажи мультфильма с течением времени (Фото)
20 июня в мировой прокат вышла четвертая часть любимого многими анимационного фильма, который не теряет своей популярности более двух десятков лет. Но мало кто знает, с чего начиналась «История игрушек» и как изменялись ее герои с течением времени. Давайте разберемся, что на самом деле происходило с любимыми персонажами и через какие трансформации им пришлось пройти.
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