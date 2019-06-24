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Режиссер Дэнни Бойл видит Роберта Паттинсона в роли нового Джеймса Бонда

Режиссер Дэнни Бойл видит Роберта Паттинсона в роли нового Джеймса Бонда
10:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры: Режиссер рассказал, что был впечатлен работой Паттинсона в недавнем научно-фантастическом фильме Клер Дени "Высшее общество".

В полку высокопоставленных поклонников Роберта Паттинсона прибыло: пока Мэтт Ривз ждет возможности примерить на актера маску и плащ Бэтмена, а Кристофер Нолан снимает его в новом шпионском триллере, Дэнни Бойл, снявший "На игле" и чуть было не возглавивший продолжение Бондианы, отрекомендовал звезду "Сумерек" (еще полгодика, и мы честно начнем называть его "звездой нового "Бэтмена"", обещаем) на роль Бонда.

Дэнни Бойл едва не снял "Бонд 25" самостоятельно, однако в силу неких таинственных творческих разногласий попрощался с франшизой – режиссерское кресло проекта занял Кэри Фукунага.

Однако Бойл продолжает следить за судьбой Бондианы и даже выбрал своего фаворита на роль Бонда – после того, как Дэниел Крэйг повесит костюм секретного агента на гвоздь.

Вот как это происходит: процесс создания киномонстров (Фото)

"Это было так странно, потому что я сидел там и думал: "Бог ты мой, им точно нужно сделать его следующим Бондом"".

В ближайшие несколько лет времени на то, чтобы играть Бонда, у Роберта, похоже, не найдется: прямо сейчас актер занят на съемках нового шпионского триллера Кристофера Нолана "Принцип" (в прокате с 16 июля 2020), а затем "переедет" на съемочную площадку нового "Бэтмена" Мэтта Ривза. Последний, по слухам, снимает не просто "сольник" о супергерое, но целую трилогию, пока студия Warner Bros. надеется повторить успех трилогии о Бэтмене от всё того же Нолана. Первая часть выйдет на экраны в 2021 году.

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Джеймс Бонд, Роберт Паттинсон, Знаменитости, Актер, Режиссер, Новый Джеймс Бонд.
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