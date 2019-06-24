"Веном 2": актера Тома Харди утвердили на главную роль

Новости культуры: Знаменитый британский киноактер Том Харди во второй раз появится в амплуа Эдди Брока.

Эдди Брок - журналист, который из-за инопланетного паразита-симбиота обладает способностью превращаться в Венома. Информацию подтвердила продюсер картин Эми Паскаль.

Женщина отмечает, что дату начала съемок сиквела "Венома" пока не назначили, но фанаты уже могут находиться в сладком ожидании любимого актера и героя.

"Я могу сказать, что Том Харди вернется, прекрасно воплотив на экране роль этого персонажа так, как не смог бы никто другой. Когда мы думаем о Веноме, мы не можем представить никого другого, кроме Тома Харди, который сидит в этой ванне с лобстерами..." - порадовала новостью Паскаль.

Что известно о фильме "Веном"?

Согласно сюжету, Веном является антагонистом (врагом) во вселенной героя Человека Паука. Но до тех пор, пока мужчина превратился в инопланетное существо, он, Эдди Брок, работал журналистом. Но после ряда неудач на работе, в семейной и личной жизни, а также после диагностирования рака он теряет веру в себя. Во время одного расследования он подхватывает "вирус" и чувствует необратимые изменения в своем организме.

Режиссером фильма киностудии Marvel стал Рубен Флейшер, который на основе комиксов создал довольно успешную киноленту – она заняла шестое место среди самых кассовых картин 2018 года – 851,3 миллиона долларов в мировом прокате. Премьера фильма в Украине состоялась 4 октября 2018 года.