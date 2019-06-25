Названа дата премьеры 9 сезона "Американской истории ужасов"

Новости культуры: FX наконец-то порадовала поклонников сериала Райана Мерфи официальной датой выхода новых серий в эфир.

Всего 3 месяца остается до премьеры 9 сезона "Американской истории ужасов", получившего официальный подзаголовок "1984".

Премьера "Американской истории ужасов: 1984" состоится в среду, 18 сентября (или в ночь со среды на четверг, 19 сентября, по московскому времени).

Ранее было объявлено, что в новом сезоне Эмма Робертс и Гас Кенворси (американский сноубордист, призер Олимпийских игр) сыграют пару, а вот Эван Питерс, "ветеран" "Американской истории ужасов", впервые новый сезон пропустит. Подробности сюжета по-прежнему держатся в секрете, хотя Райан Мерфи упоминал, что новые серии отдадут дань уважения классическим фильмам ужасов 80-х.

В анонсе FX также значатся даты премьеры и других сериалов: так, спин-офф "Сынов анархии", сериал "Майянцы" (Mayans MC), вернется в эфир 3 сентября, "Решала" (Mr. Inbetween) – 12 сентября, а "В Филадельфии всегда солнечно" – 25 сентября.