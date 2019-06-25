Скачать
Вторник, 25.06.2019
Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ возобновить полномочия РФ
Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ возобновить полномочия РФ
В Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
В Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
Неймар согласился на условия Барселоны
Неймар согласился на условия Барселоны
Меган Маркл и принц Гарри перебрались в собственную резиденцию
Меган Маркл и принц Гарри перебрались в собственную резиденцию

Названа дата премьеры 9 сезона "Американской истории ужасов"

Названа дата премьеры 9 сезона "Американской истории ужасов"
13:10 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: FX наконец-то порадовала поклонников сериала Райана Мерфи официальной датой выхода новых серий в эфир.

Всего 3 месяца остается до премьеры 9 сезона "Американской истории ужасов", получившего официальный подзаголовок "1984". 

Премьера "Американской истории ужасов: 1984" состоится в среду, 18 сентября (или в ночь со среды на четверг, 19 сентября, по московскому времени).

Ранее было объявлено, что в новом сезоне Эмма Робертс и Гас Кенворси (американский сноубордист, призер Олимпийских игр) сыграют пару, а вот Эван Питерс, "ветеран" "Американской истории ужасов", впервые новый сезон пропустит. Подробности сюжета по-прежнему держатся в секрете, хотя Райан Мерфи упоминал, что новые серии отдадут дань уважения классическим фильмам ужасов 80-х. 

В анонсе FX также значатся даты премьеры и других сериалов: так, спин-офф "Сынов анархии", сериал "Майянцы" (Mayans MC), вернется в эфир 3 сентября, "Решала" (Mr. Inbetween) – 12 сентября, а "В Филадельфии всегда солнечно" – 25 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Ужасы, Смотреть, Американские истории ужасов, Истории ужасов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
02 Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
03 Премьеры Франции и России обсудили Украину
04 В УЦОКО сообщили, где в Украине лучше всего сдали ВНО
05 Гороскоп на сегодня, 25 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев ждут длинные выходные: сколько будет выходных на День Конституции
Украинцев ждут длинные выходные
Прогноз погоды на 25 июня: сохранится жара, лишь на Западе станет прохладнее
Прогноз погоды на 25 июня
Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy с останкам 152 человек на борту
SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy с останкам 152 человек на борту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь