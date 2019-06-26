Звезды "Во все тяжкие" заинтриговали фанатов продолжением сериала

Новости культуры: Уже несколько лет поклонники сериала "Во все тяжкие" не расстаются с надеждой увидеть продолжение сериала.

Однако каждая новость о фильме и заявления самих актеров противоречат друг другу и не дают составить четкую картину. Вот и недавние посты Аарона Пола и Брайана Крэнстона в Twitter заставили фанатов поломать голову над их сообщениями.

Вчера две главные звезды шоу "Во все тяжкие" опубликовали в социальных сетях одно и то же фото ослов с подписью "Скоро". О чем именно шла речь, ни Аарон Пол, ни Брайан Крэнстон не объяснили, но поклонники сделали вывод, что актеры подразумевали полнометражное продолжение сериала. Тогда два осла - это их герои: Джесси Пинкман и Уолтер Уайт. Так это или нет, точного ответа не последовало, а фанаты и таблоиды продолжили гадать, ждать ли скорого объявления о съемках или даже первых кадров продолжения.

По данным СМИ, фильм о Джесси Пинкмане разрабатывает канал АМС, и первым его увидят подписчики стрим-сервиса Netflix. В феврале было заявлено, что съемки начнутся в этом году и компанию Полу составит его коллега. Но в марте сам Аарон заявил, что ничего о съемках продолжения шоу не слышал, хоть и с удовольствием принял бы в них участие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Soon Публикация от Bryan Cranston (@bryancranston) 25 Июн 2019 в 10:00 PDT

После столь разрозненной информации зрителям и журналистам остается лишь ждать официальных подтверждений от канала и актеров.