Скачать
Четверг, 27.06.2019
Украина готова помочь генсеку восстановить авторитет Совета Европы
Украина готова помочь генсеку восстановить авторитет Совета Европы
Украина развивает оборонную реформу с НАТО: отчет делегации
Украина развивает оборонную реформу с НАТО: отчет делегации
Украинка Хавалджи завоевала "серебро" Европейских игр-2019
Украинка Хавалджи завоевала "серебро" Европейских игр-2019
День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции

"Ангелы Чарли" возвращаются: дебютный трейлер в новом составе (Видео)

"Ангелы Чарли" возвращаются: дебютный трейлер в новом составе (Видео)
20:16 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Первый трейлер перезагрузки "Ангелов Чарли" уже в сети.

Если первые кадры грядущего фильма не заверили, что зрителей ждет что-то новое, то с это задачей справляется трейлер. Судя по трехминутному ролику, Элизабет Бэнкс удалось собрать звездный актерский состав и развеять сомнения в том, что картина заслуживает внимания. Видео наглядно демонстрирует, что зрителям представят трех разных по характеру ангелов Чарли, каждая из которых будет обладать своими талантами и обаянием. Кажется, Бэнкс не зря уговаривала Кристен Стюарт принять участие в съемках.

Компанию актрисе составили звезда "Могучих рейнджеров" Наоми Скотт и Элла Балинска, а также сама Элизабет Бэнкс в роли помощника Босли, Патрик Стюарт, Сэм Клафлин и другие.

В сети появился первый трейлер фильма "Войны токов" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли (Видео)

Премьера "Ангелов Чарли состоится" 14 ноября 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Элизабет Бэнкс, Трейлер, Ангелы Чарли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
02 Гороскоп на сегодня, 27 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 27 июня - Елисеев день
04 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
05 Разведение сил возле Станицы Луганской: Волкер ждет следующего шага от России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЕС объявил о продлении антироссийских санкций
ЕС объявил о продлении антироссийских санкций
Предприятия по итогам мая должны украинцам 2,7 млрд грн
Предприятия по итогам мая должны украинцам 2,7 млрд грн
Балух объявил новую голодовку, требует допустить к нему консула
Балух объявил новую голодовку
Афиша интересных событий в Украине на 29-30 июня
Афиша интересных событий в Украине на 29-30 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь