"Ангелы Чарли" возвращаются: дебютный трейлер в новом составе (Видео)

Новости культуры: Первый трейлер перезагрузки "Ангелов Чарли" уже в сети.

Если первые кадры грядущего фильма не заверили, что зрителей ждет что-то новое, то с это задачей справляется трейлер. Судя по трехминутному ролику, Элизабет Бэнкс удалось собрать звездный актерский состав и развеять сомнения в том, что картина заслуживает внимания. Видео наглядно демонстрирует, что зрителям представят трех разных по характеру ангелов Чарли, каждая из которых будет обладать своими талантами и обаянием. Кажется, Бэнкс не зря уговаривала Кристен Стюарт принять участие в съемках.

Компанию актрисе составили звезда "Могучих рейнджеров" Наоми Скотт и Элла Балинска, а также сама Элизабет Бэнкс в роли помощника Босли, Патрик Стюарт, Сэм Клафлин и другие.

Премьера "Ангелов Чарли состоится" 14 ноября 2019 года.