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Пятница, 28.06.2019
Возвращение к истокам: как начались карьеры любимых голливудских актеров (Фото)
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Возвращение к истокам: как начались карьеры любимых голливудских актеров (Фото)

Начало актерской карьеры у многих современных западных звезд выглядит примерно одинаково. Путь в большой кинематограф начинался либо в мыльных операх и сериалах, о которых сегодня вспоминают разве что создатели, либо в полнометражных фильмах ужасов и фантастике, получивших небывалую популярность в 80-х годах. Однако некоторые «голливудские небожители» начали свою карьеру в совсем юном возрасте, успели ощутить вкус славы подростками и вырасти в зрелых актеров и любимцев публики. Именно о них наш сегодняшний рассказ.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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