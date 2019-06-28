Йен Сомерхолдер рассказал о своем отношении к спин-оффу "Дневников вампира"

Новости культуры: Звезда "Вампирских войн" Йен Сомерхолдер посетил конвенцию Wizard World в Филадельфии, где ответил на ряд вопросов от поклонников.

Во время беседы с фанатами актер отвесил комплимент бывшему коллеге Джозефу Моргану и рассказал, как на самом деле относится к одному из спин-оффов "Дневников вампира".

Речь пойдет не о "Наследии", второй сезон которого зрители увидят в этом году, а о "Древних". Один из фанатов задал Йену вопрос, какой из злодеев "Дневников вампира" на букву "К" ему нравится больше всех: Кай, Клаус или Кэтрин? Сомерхолдеру не пришлось долго думать перед ответом.

"Они все хороши сами по себе. Но Клаус меня чертовски разозлил, ведь он просто ушел и получил собственное шоу! И черт возьми, мы - под “мы” я имею ввиду себя и Пола Уэсли - были так убиты из-за “Древних”, потому что потеряли всех этих замечательных актеров. Плюс у них были потрясающие акценты", - признался актер.

Йен признал Клауса потрясающим персонажем, а исполнителя его роли, Джозефа Моргана, - очень красивым актером.