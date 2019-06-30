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Самые крутые фильмы-катастрофы, которые вы точно должны посмотреть

Смотрите фото (11)
Самые крутые фильмы-катастрофы, которые вы точно должны посмотреть
22:25 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: twizz.ru

Новости культуры: Вот список топ-10 лучших фильмов-катастроф, в которых наиболее зрелищно представлены поединки человека и природной стихии и их обязательно стоит посмотреть!

  • 1

    1. Столкновение с бездной (1998)

    Страна: США

    Жанр: фантастика, боевик

    Режиссер: Мими Ледер

    В главных ролях: Роберт Дювалл, Теа Леони, Элайджа Вуд

    Бюджет: $ 75 млн

    Cборы в мире: $ 350 млн

    Премии: Сатурн за лучший научно-фантастический фильм

    Оценки: 7.1 Кинопоиск | 6.2 IMDb

    Гигантская комета через два года столкнётся с Землёй. Опасный небесный объект разглядел обыкновенный тинейджер Лео, увлекающийся астрономией, а позже данная информация доходит и до правительства США, которое пытается скрыть факт от народных масс. Тем не менее, через некоторое время одна ушлая журналистка вынуждает президента страны выступить с заявлением и оповестить население о надвигающейся опасности.

    В качестве решения предлагается снарядить космический корабль. Задача команды ликвидировать комету, используя ядерные заряды. План реализовать не удалось: комета просто раскололась на две части и продолжает свое движение. Паника и беспорядки охватили города.

    Однако у политиков есть особый план для посвящённых. Люди, которые попали в специальные списки, избранные, смогут пережить катастрофу, надёжно укрывшись в пещерах штата Миссури.

  • 2

    2. 2012 (2009)

    Страна: США

    Жанр: фантастика, боевик

    Режиссер: Роланд Эммерих

    В главных ролях: Джон Кьюсак, Аманда Пит, Чиветель Эджиофор, Том МакКарти, Вуди Харрельсон

    Бюджет: $ 200 млн

    Cборы в мире: $ 788 млн

    Премии: Жорж, Сатурн за лучшие спецэффекты

    Оценки: 6.9 Кинопоиск | 5.8 IMDb

    Простой геолог из США неожиданно делает пренеприятное открытие: грядёт конец света. Он незамедлительно информирует об этом президента, а тот, соответственно, глав других государств. Чтобы спасти часть человечества от неизбежной катастрофы, на высшем уровне принято решение о строительстве в Китае огромных кораблей. Чтобы заполучить заветное местечко и сохранить собственную жизнь, необходимо выложить за билетик 1 миллиард евро.

    Вскоре на планете начинается серия землетрясений. Писатель Джексон Кёртис узнаёт о существовании спасительных ковчегов и спешит с детьми и бывшей супругой укрыться на одном из них. Вокруг бушуют цунами, извергаются вулканы, меняются полюса, летят в тартарары континенты, гибнут миллиарды, но это всё пустяки, ведь главное, чтобы выжил главный герой и его родные.

  • 3

    3. Армагеддон (1998)

    Страна: США

    Жанр: фантастика, боевик

    Режиссер: Майкл Бэй

    В главных ролях: Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Лив Тайлер, Уилл Пэттон, Билли Боб Торнтон, Стив Бушеми

    Бюджет: $ 140 млн

    Cборы в мире: $ 554 млн

    Премии: Оскар, Золотая малина, Сатурн, Премия канала «MTV»

    Оценки: 7.7 Кинопоиск | 6.7 IMDb

    И вновь планете Земля угрожает опасность. На этот раз её решил посетить огромный астероид, а значит после столкновения всё живое рискует сгинуть навсегда. Сотрудники НАСА, как всегда, не дремлют, и блестящий план по избавлению от угрозы уже готов и ждёт реализации. Задача предельно проста: нужно начинить астероид бомбой и ликвидировать его.

    Дело осталось за малым: собрать достойную команду и снарядить космические корабли в дальний путь. Буровик в десятом поколении, Гарри Стэмпер, берётся за выполнении этой сложной задачи. Он вместе с командой отправляется спасать человечество.

    Землянам остаётся только надеяться, что миссия окажется выполнимой.

  • 4

    4. Невозможное (2012)

    Страна: Испания, США

    Жанр: драма

    Режиссер: Хуан Антонио Байона

    В главных ролях: Наоми Уоттс, Юэн Макгрегор, Том Холланд, Сэмюэл Джослин

    Бюджет: $ 45 млн

    Cборы в мире: $ 198 млн

    Премии: Оскар, Сатурн, Золотой глобус, Европейская киноакадемия, Гойя, Премия Гильдии актеров

    Оценки: 7.9 Кинопоиск | 7.6 IMDb

    Супруги Мария и Генри Беннетт вместе с тремя сыновьями прибыли на райский курорт Таиланда. Впереди отличные дни, наполненные морем, солнцем и свободой. Неожиданно настигший побережье цунами превращает беззаботный отдых в настоящую битву за выживание.

    Волна накрыла туристов вблизи моря, и потоки воды затянули Марию вглубь. Ей удаётся выбраться на поверхность и вытащить своего старшего сына Лукаса. Женщина сильно травмирована и попадает в больницу.

    Отцу семейства и младшим братьям повезло больше. Они просто ожидали помощи на крыше и были эвакуированы в безопасное место. Генри оставляет младших ребят со знакомыми, а сам отправляется на поиски жены и сына.

  • 5

    5. Геошторм (2017)

    Страна: США

    Жанр: фантастика, боевик

    Режиссер: Дин Девлин

    В главных ролях: Джерард Батлер, Джим Стёрджесс, Эбби Корниш

    Бюджет: $ 120 млн

    Cборы в мире: $ 221 млн

    Оценки: 5.7 Кинопоиск | 5.3 IMDb

    Очередной гений из США придумал способ как справиться с природными катаклизмами на Земле. Благодаря светлой голове Джейка Лоусона теперь на планете корректировку погоды осуществляет сеть спутников.

    В один прекрасный день система даёт сбой, и ужасные стихийные бедствия обрушиваются на города и страны по всему миру. Джейк с младшим братом Максом выясняют, что программу взломали, но самое интересное, что доступ для внесения глобальных изменений имеет только один человек на планете — президент Соединенных Штатов.

    Очевидно, что кому-то в Белом доме пришла в голову блестящая идея использовать уникальный проект в качестве климатического оружия.

  • 6

    6. Послезавтра (2004)

    Страна: США

    Жанр: фантастика, драма

    Режиссер: Роланд Эммерих

    В главных ролях: Деннис Куэйд, Джейк Джилленхол, Эмми Россам, Дэш Майок

    Бюджет: $ 125 млн

    Cборы в мире: $ 544 млн

    Премии: Сатурн, Премия канала «MTV», Британская академия

    Оценки: 7.7 Кинопоиск | 6.4 IMDb

    Неожиданно предрекаемое многими глобальное потепление превращается в глобальное похолодание, причём процесс идёт большими темпами. Волна смерчей, цунами, снегопадов прокатывается по всему миру.

    Учёный Джек Холл информирует Правительство США о приближающемся новом ледниковом периоде. Холодный циклон приходит в северные штаты страны: температура воздуха грозит достигнуть показателя в -100° С. Принято решение начать эвакуацию населения в южные штаты и Мексику. Оставшимся рекомендовано найти надёжное здание, максимально утеплиться и ждать падения температуры.

    Искусство выживания в экстремальных условиях придётся освоить и сыну Джека Сэму, которого катаклизм застиг в Национальной библиотеке Нью-Йорка.

  • 7

    7. Смерч (1996)

    Страна: США

    Жанр: боевик, драма

    Режиссер: Ян де Бонт

    В главных ролях: Хелен Хант, Билл Пэкстон, Кэри Элвис

    Бюджет: $ 92 млн

    Cборы в мире: $ 494 млн

    Премии: Оскар, Сатурн, Премия канала «MTV», Британская академия, Золотая малина

    Оценки: 7.2 Кинопоиск | 6.3 IMDb

    Много лет назад торнадо лишил Джо отца. Девушка решила посвятить свою жизнь исследованию этого явления, научиться предсказывать его появление и приручить его. Вместе с супругом Биллом они проводят эксперименты, но одержимость Джо разрушает семейную жизнь и развод неизбежен. Однако необходимо провести последнее испытание.

    Дуэт метеорологов создал специальный прибор, который способен провести измерения внутри вихревой воронки и передать данные на компьютер учёных. Дело за малым: разместить устройство в самой сердцевине торнадо. Супруги устремляются навстречу опасной стихии.

  • 8

    8. Метро (2012)

    Страна: Россия

    Жанр: триллер, драма

    Режиссер: Антон Мегердичев

    В главных ролях: Сергей Пускепалис, Анатолий Белый, Светлана Ходченкова

    Бюджет: $ 9 млн

    Cборы в мире: $ 15 млн

    Премии: Золотой орёл, Ника, Жорж

    Оценки: 7.2 Кинопоиск | 6.6 IMDb

    Ирина, вернувшись из командировки, остаётся на ночь у любовника Влада. Супруг Андрей Гарин так и не дождавшись благоверную, поутру отправляется с дочкой Ксюшей в школу. Обстоятельства вынуждают Гарина воспользоваться метро. Поезд, в котором едет главный герой, терпит крушение из-за воды, поступающей в тоннель через брешь.

    По счастью, Андрей и Ксюша выживают. В составе небольшой группы, в которой по иронии судьбы оказался и Влад, Гарины отправляются на поиск спасительного выхода. Андрею придётся противостоять сразу двум стихиям: водным потокам, которые рискуют вырваться наружу и снести всё на своем пути, и эмоциям, которые бурлят внутри героя при виде лица счастливого соперника.

  • 9

    9. Титаник (1997)

    Страна: США

    Жанр: мелодрама, драма

    Режиссер: Джеймс Кэмерон

    В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Фрэнсис Фишер

    Бюджет: $ 200 млн

    Cборы в мире: $ 2 185 млн

    Премии: Оскар, Сатурн, Сезар, Премия канала «MTV», Британская академия, Золотой глобус, Европейская киноакадемия

    Оценки: 8.4 Кинопоиск | 7.8 IMDb

    В свой первый рейс отправляется судно «Титаник», фильм основан на реальных событиях. Великолепный лайнер оборудован каютами высшего класса. Впрочем, найдутся на нём места и для публики попроще. Корабль следует в США, а значит на его борт стремятся попасть не только сильные мира сего, но и самые обычные мечтатели и авантюристы, желающие покорить Новый Свет.

    Среди таковых юный художник Джек. Он поражён масштабами лайнера, а ещё больше поведением прекрасной незнакомки из высшего общества, которая в ночи желает свести счёты с жизнью. Роза отправилась в путешествие вместе с матерью и женихом. Однако ей претят все условности светского общества, а предстоящий брак с нелюбимым вызывает отвращение.

    Встреча двух бунтующих сердец положит начало прекрасной, но недолгой истории любви.

  • 10

    10. Экипаж (1979)

    Страна: СССР

    Жанр: боевик, драма

    Режиссер: Александр Митта

    В главных ролях: Георгий Жжёнов, Анатолий Васильев, Леонид Филатов, Александра Яковлева

    Оценки: 8.0 Кинопоиск | 7.6 IMDb

    Авиалайнер отправляется в горный город Бидри, где недавно произошло землетрясение и по-прежнему сохраняется сейсмоопасная ситуация. Экипажу необходимо эвакуировать семьи строителей и раненых. Посадку пассажиров на борт осуществить удалось, а вот со взлётом возникли большие проблемы: полоса повреждена, а вокруг всё горит и рушится. Командиру воздушного судна удаётся поднять его буквально за доли секунды до полного разрушения аэродрома.

    Экипажу придётся проявить недюжинное хладнокровие и смелость, чтобы добраться до аэропорта Москвы, посадить изрядно потрепанный лайнер и сохранить жизни пассажирам.

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Смерч, Метро, Титаник, Подборка, Армагеддон, Экипаж, 2012, Что посмотреть, Невозможное, Фильи, Геошторм, Фильм-катастрофа, Столкновение с бездной, Послезавтра.
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