Самые крутые фильмы-катастрофы, которые вы точно должны посмотреть

1. Столкновение с бездной (1998)
Страна: США
Жанр: фантастика, боевик
Режиссер: Мими Ледер
В главных ролях: Роберт Дювалл, Теа Леони, Элайджа Вуд
Бюджет: $ 75 млн
Cборы в мире: $ 350 млн
Премии: Сатурн за лучший научно-фантастический фильм
Оценки: 7.1 Кинопоиск | 6.2 IMDb
Гигантская комета через два года столкнётся с Землёй. Опасный небесный объект разглядел обыкновенный тинейджер Лео, увлекающийся астрономией, а позже данная информация доходит и до правительства США, которое пытается скрыть факт от народных масс. Тем не менее, через некоторое время одна ушлая журналистка вынуждает президента страны выступить с заявлением и оповестить население о надвигающейся опасности.
В качестве решения предлагается снарядить космический корабль. Задача команды ликвидировать комету, используя ядерные заряды. План реализовать не удалось: комета просто раскололась на две части и продолжает свое движение. Паника и беспорядки охватили города.
Однако у политиков есть особый план для посвящённых. Люди, которые попали в специальные списки, избранные, смогут пережить катастрофу, надёжно укрывшись в пещерах штата Миссури.
2. 2012 (2009)
Страна: США
Жанр: фантастика, боевик
Режиссер: Роланд Эммерих
В главных ролях: Джон Кьюсак, Аманда Пит, Чиветель Эджиофор, Том МакКарти, Вуди Харрельсон
Бюджет: $ 200 млн
Cборы в мире: $ 788 млн
Премии: Жорж, Сатурн за лучшие спецэффекты
Оценки: 6.9 Кинопоиск | 5.8 IMDb
Простой геолог из США неожиданно делает пренеприятное открытие: грядёт конец света. Он незамедлительно информирует об этом президента, а тот, соответственно, глав других государств. Чтобы спасти часть человечества от неизбежной катастрофы, на высшем уровне принято решение о строительстве в Китае огромных кораблей. Чтобы заполучить заветное местечко и сохранить собственную жизнь, необходимо выложить за билетик 1 миллиард евро.
Вскоре на планете начинается серия землетрясений. Писатель Джексон Кёртис узнаёт о существовании спасительных ковчегов и спешит с детьми и бывшей супругой укрыться на одном из них. Вокруг бушуют цунами, извергаются вулканы, меняются полюса, летят в тартарары континенты, гибнут миллиарды, но это всё пустяки, ведь главное, чтобы выжил главный герой и его родные.
3. Армагеддон (1998)
Страна: США
Жанр: фантастика, боевик
Режиссер: Майкл Бэй
В главных ролях: Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Лив Тайлер, Уилл Пэттон, Билли Боб Торнтон, Стив Бушеми
Бюджет: $ 140 млн
Cборы в мире: $ 554 млн
Премии: Оскар, Золотая малина, Сатурн, Премия канала «MTV»
Оценки: 7.7 Кинопоиск | 6.7 IMDb
И вновь планете Земля угрожает опасность. На этот раз её решил посетить огромный астероид, а значит после столкновения всё живое рискует сгинуть навсегда. Сотрудники НАСА, как всегда, не дремлют, и блестящий план по избавлению от угрозы уже готов и ждёт реализации. Задача предельно проста: нужно начинить астероид бомбой и ликвидировать его.
Дело осталось за малым: собрать достойную команду и снарядить космические корабли в дальний путь. Буровик в десятом поколении, Гарри Стэмпер, берётся за выполнении этой сложной задачи. Он вместе с командой отправляется спасать человечество.
Землянам остаётся только надеяться, что миссия окажется выполнимой.
4. Невозможное (2012)
Страна: Испания, США
Жанр: драма
Режиссер: Хуан Антонио Байона
В главных ролях: Наоми Уоттс, Юэн Макгрегор, Том Холланд, Сэмюэл Джослин
Бюджет: $ 45 млн
Cборы в мире: $ 198 млн
Премии: Оскар, Сатурн, Золотой глобус, Европейская киноакадемия, Гойя, Премия Гильдии актеров
Оценки: 7.9 Кинопоиск | 7.6 IMDb
Супруги Мария и Генри Беннетт вместе с тремя сыновьями прибыли на райский курорт Таиланда. Впереди отличные дни, наполненные морем, солнцем и свободой. Неожиданно настигший побережье цунами превращает беззаботный отдых в настоящую битву за выживание.
Волна накрыла туристов вблизи моря, и потоки воды затянули Марию вглубь. Ей удаётся выбраться на поверхность и вытащить своего старшего сына Лукаса. Женщина сильно травмирована и попадает в больницу.
Отцу семейства и младшим братьям повезло больше. Они просто ожидали помощи на крыше и были эвакуированы в безопасное место. Генри оставляет младших ребят со знакомыми, а сам отправляется на поиски жены и сына.
5. Геошторм (2017)
Страна: США
Жанр: фантастика, боевик
Режиссер: Дин Девлин
В главных ролях: Джерард Батлер, Джим Стёрджесс, Эбби Корниш
Бюджет: $ 120 млн
Cборы в мире: $ 221 млн
Оценки: 5.7 Кинопоиск | 5.3 IMDb
Очередной гений из США придумал способ как справиться с природными катаклизмами на Земле. Благодаря светлой голове Джейка Лоусона теперь на планете корректировку погоды осуществляет сеть спутников.
В один прекрасный день система даёт сбой, и ужасные стихийные бедствия обрушиваются на города и страны по всему миру. Джейк с младшим братом Максом выясняют, что программу взломали, но самое интересное, что доступ для внесения глобальных изменений имеет только один человек на планете — президент Соединенных Штатов.
Очевидно, что кому-то в Белом доме пришла в голову блестящая идея использовать уникальный проект в качестве климатического оружия.
6. Послезавтра (2004)
Страна: США
Жанр: фантастика, драма
Режиссер: Роланд Эммерих
В главных ролях: Деннис Куэйд, Джейк Джилленхол, Эмми Россам, Дэш Майок
Бюджет: $ 125 млн
Cборы в мире: $ 544 млн
Премии: Сатурн, Премия канала «MTV», Британская академия
Оценки: 7.7 Кинопоиск | 6.4 IMDb
Неожиданно предрекаемое многими глобальное потепление превращается в глобальное похолодание, причём процесс идёт большими темпами. Волна смерчей, цунами, снегопадов прокатывается по всему миру.
Учёный Джек Холл информирует Правительство США о приближающемся новом ледниковом периоде. Холодный циклон приходит в северные штаты страны: температура воздуха грозит достигнуть показателя в -100° С. Принято решение начать эвакуацию населения в южные штаты и Мексику. Оставшимся рекомендовано найти надёжное здание, максимально утеплиться и ждать падения температуры.
Искусство выживания в экстремальных условиях придётся освоить и сыну Джека Сэму, которого катаклизм застиг в Национальной библиотеке Нью-Йорка.
7. Смерч (1996)
Страна: США
Жанр: боевик, драма
Режиссер: Ян де Бонт
В главных ролях: Хелен Хант, Билл Пэкстон, Кэри Элвис
Бюджет: $ 92 млн
Cборы в мире: $ 494 млн
Премии: Оскар, Сатурн, Премия канала «MTV», Британская академия, Золотая малина
Оценки: 7.2 Кинопоиск | 6.3 IMDb
Много лет назад торнадо лишил Джо отца. Девушка решила посвятить свою жизнь исследованию этого явления, научиться предсказывать его появление и приручить его. Вместе с супругом Биллом они проводят эксперименты, но одержимость Джо разрушает семейную жизнь и развод неизбежен. Однако необходимо провести последнее испытание.
Дуэт метеорологов создал специальный прибор, который способен провести измерения внутри вихревой воронки и передать данные на компьютер учёных. Дело за малым: разместить устройство в самой сердцевине торнадо. Супруги устремляются навстречу опасной стихии.
8. Метро (2012)
Страна: Россия
Жанр: триллер, драма
Режиссер: Антон Мегердичев
В главных ролях: Сергей Пускепалис, Анатолий Белый, Светлана Ходченкова
Бюджет: $ 9 млн
Cборы в мире: $ 15 млн
Премии: Золотой орёл, Ника, Жорж
Оценки: 7.2 Кинопоиск | 6.6 IMDb
Ирина, вернувшись из командировки, остаётся на ночь у любовника Влада. Супруг Андрей Гарин так и не дождавшись благоверную, поутру отправляется с дочкой Ксюшей в школу. Обстоятельства вынуждают Гарина воспользоваться метро. Поезд, в котором едет главный герой, терпит крушение из-за воды, поступающей в тоннель через брешь.
По счастью, Андрей и Ксюша выживают. В составе небольшой группы, в которой по иронии судьбы оказался и Влад, Гарины отправляются на поиск спасительного выхода. Андрею придётся противостоять сразу двум стихиям: водным потокам, которые рискуют вырваться наружу и снести всё на своем пути, и эмоциям, которые бурлят внутри героя при виде лица счастливого соперника.
9. Титаник (1997)
Страна: США
Жанр: мелодрама, драма
Режиссер: Джеймс Кэмерон
В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Фрэнсис Фишер
Бюджет: $ 200 млн
Cборы в мире: $ 2 185 млн
Премии: Оскар, Сатурн, Сезар, Премия канала «MTV», Британская академия, Золотой глобус, Европейская киноакадемия
Оценки: 8.4 Кинопоиск | 7.8 IMDb
В свой первый рейс отправляется судно «Титаник», фильм основан на реальных событиях. Великолепный лайнер оборудован каютами высшего класса. Впрочем, найдутся на нём места и для публики попроще. Корабль следует в США, а значит на его борт стремятся попасть не только сильные мира сего, но и самые обычные мечтатели и авантюристы, желающие покорить Новый Свет.
Среди таковых юный художник Джек. Он поражён масштабами лайнера, а ещё больше поведением прекрасной незнакомки из высшего общества, которая в ночи желает свести счёты с жизнью. Роза отправилась в путешествие вместе с матерью и женихом. Однако ей претят все условности светского общества, а предстоящий брак с нелюбимым вызывает отвращение.
Встреча двух бунтующих сердец положит начало прекрасной, но недолгой истории любви.
10. Экипаж (1979)
Страна: СССР
Жанр: боевик, драма
Режиссер: Александр Митта
В главных ролях: Георгий Жжёнов, Анатолий Васильев, Леонид Филатов, Александра Яковлева
Оценки: 8.0 Кинопоиск | 7.6 IMDb
Авиалайнер отправляется в горный город Бидри, где недавно произошло землетрясение и по-прежнему сохраняется сейсмоопасная ситуация. Экипажу необходимо эвакуировать семьи строителей и раненых. Посадку пассажиров на борт осуществить удалось, а вот со взлётом возникли большие проблемы: полоса повреждена, а вокруг всё горит и рушится. Командиру воздушного судна удаётся поднять его буквально за доли секунды до полного разрушения аэродрома.
Экипажу придётся проявить недюжинное хладнокровие и смелость, чтобы добраться до аэропорта Москвы, посадить изрядно потрепанный лайнер и сохранить жизни пассажирам.