Кристофер Ллойд планирует сняться в четвертой части "Назад в будущее"

Новости культуры: Актер Кристофер Ллойд, сыгравший Эммета Брауна, хочет продолжения фильма "Назад в будущее".

Несмотря на строгий запрет режиссера Роберта Земекиса на продолжение популярной франшизы, поклонники и продюсеры мечтают о еще одной части. К ним присоединился Кристофер Ллойд, исполнивший роль доктора Эммета Брауна, и выразил свою готовность приступить к съемкам при одном важном условии.

По мнению актера, фильм должен нести важный посыл, чтобы иметь право на существование. Об этом Кристофер Ллойд рассказал в беседе с изданием ComicBook: "Я думаю, продолжение должно передать всем важное для мира сообщение, например, об изменении климата. Каким-то образом фильм должен объединить людей общей проблемой и при этом сохранить дух первых трех частей". Актер также объяснил, что это весьма трудная задача, ведь он не хотел бы, чтобы еще один фильм появился на свет и разочаровал поклонников.

Ллойд отметил, что с радостью согласился бы сняться в продолжении приключений Марти МакФлая и дока Брауна, если бы Роберт Земекис и Боб Гейл одобрили эту затею. Но на протяжении долгих лет позиция Земекиса остается прежней: новый фильм только через его труп. Многие фанаты оригинальной трилогии поддерживают его мнение и соглашаются с тем, что ничего хорошего из продолжения получиться не может.

Ллойду уже 80 лет, Майкл Джей Фокс давно страдает от болезни Паркинсона, а новых актеров никто не одобрит. При всех этих обстоятельствах поклонники сходятся в одной мысли: лучше никому не трогать святое.