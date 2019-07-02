На Одесском кинофестивале покажут фильм о Харви Вайнштейне

Новости культуры: Фильм о скандальном Харви Вайнштейне покажут на Одесском кинофестивале-2019.

Во внеконкурсной программе юбилейного, 10 ОМКФ "Гала-премьеры” состоится украинская премьера документального фильма “Вайнштейн” о скандально известном американском продюсере Харви Вайнштейне.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале "Сандэнс", где она сразу получила положительные отзывы мировой прессы. Это история звездного взлета и бесславного падения титана кино Харви Вайнштейна. Она проливает свет на то, как Вайнштейн получил и в течение десятилетий пользовался огромной властью. Множество судебных процессов по делу о сексуальных домогательствах произошли чуть меньше двух лет назад, но неприкосновенность главного продюсера Голливуда разрушилась моментально, а заодно и его карьера, которую он строил годами ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в фильме бывшие сотрудники, сокурсники и журналисты размышляют относительно восприятия Вайнштейна публикой как провидца, одновременно подробно описывая его беспощадные попытки подавить движение #MeToo и удержать власть после скандала, связанного с ним.

Ленту сняла британская режиссер документального кино Урсула Макфарлейн. Ее документальные работы демонстрирует умение убедительно и привлекательно наблюдать за персонажами, сочетая эти наблюдения с увлекательной текстом и визуальной утонченностью. Среди работ режиссера: "Развод с Джонесес", "Цунами: истории спасенных", "Шарли Эбдо: 3 дня, которые потрясли Париж", "Заложник", "Смертельные выходные в Америке". Урсула Макфарлейн четыре раза номинировалась на премию BAFTA, а также ряд наград и номинаций на премии Грирсона, Broadcast и Королевского общества телевидения.

В украинский прокат фильм "Вайнштейн" производства кинокомпании "Артхаус Трафик" выйдет 22 августа.

Напоминаем, что 10-й Одесский кинофестиваль состоится 12 - 20 июля.