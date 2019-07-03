Скачать
Среда, 03.07.2019
Нефедов: Очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников
Нефедов: Очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников
Данилюк назвал приоритеты работы СНБО
Данилюк назвал приоритеты работы СНБО
Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарин
Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарин
"Киевские истории": Даша Астафьева покоряет сеть короткометражкой (Видео)
"Киевские истории": Даша Астафьева покоряет сеть короткометражкой (Видео)

Украинский фильм "Домой" получил награду на кинофестивале в Бухаресте

Украинский фильм "Домой" получил награду на кинофестивале в Бухаресте
16:27 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Об этом сообщили на официальной странице в Facebook Госкино Украины.

Украинская лента "Домой" продолжает делать успехи в киноматографе.

Напомним, что полнометражная картина крымскотатарского режиссера Наримана Алиева, была показана в конкурсной программе "Каннского кинофестиваля 2019".

На Международном кинофестивале в Бухаресте фильм "Домой" признали "Лучшим фильмов". Победа включает в себя денежный приз в сумме четырех тысяч евро.

"Гуцулка Ксеня": украинский фильм получил главный приз на фестивале в Японии (Видео)

Поздравил всех участников фильма глава Госкино Филипп Ильенко: "Я уверен, что это лишь начало успешной фестивальной жизни этой картины! Как и ожидалось, после премьеры в Каннах, на других фестивалях к EVGE приковано внимание".

Напомним, что фильм "Домой" - украинский драматический фильм 2019 года. Одну из главных ролей исполняет украинский и крымскотатарский актер, режиссер театра и кино Ахтем Сеитаблаев. История повествует о о крымском татарине, который был вынужден из-за аннексии Крыма расстаться с сыновьями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кинофестиваль, Бухарест, Победа, Украинский фильм, Приз, Госкино, Ахтем Сеитаблаев, Домой, EVGE, Нариман Алиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий
03 Врачи назвали напитки, очищающие организм от паразитов
04 Приметы и обряды на 3 июля - День Мефодия-перепелятника
05 В Украину идет похолодание с грозами: прогноз синоптиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Путин приостановил действие ракетного договора с США
Путин приостановил действие ракетного договора с США
Украина пожаловалась в ІМО на Российский морской регистр
Украина пожаловалась в ІМО на Российский морской регистр
В Страсбурге избрали президента Европейского парламента
В Страсбурге избрали президента Европарламента
Из-за аномальной жары в своих ракушках заживо варятся мидии
Из-за аномальной жары в своих ракушках заживо варятся мидии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь