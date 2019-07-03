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Тому Крузу - 57: лучшие фильмы голливудского актера

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Тому Крузу - 57: лучшие фильмы голливудского актера
17:27 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: twizz.ru

Новости культуры: Лучшие образы Тома Круза: от дерзких юношей до харизматичных мужчин постарше, в десятке кинолент, представленной далее.

  • 1

    Голливудскому красавчику Тому Крузу 3 июля исполняется 57 лет. Возраст, прямо скажем, уже далеко не юный, но отличная физическая форма и лучезарная улыбка по-прежнему являются неотъемлемыми составляющими имиджа суперзвезды.

    Американский актер — обладатель трех "Золотых глобусов", а вот заполучить "Оскар" Тому пока так и не удалось: на его счету лишь три номинации на престижнейшую премию. Титулован он и многочисленной армией поклонниц, называющей своего кумира самым привлекательным и самым желанным мужчиной на протяжении десятилетий.

    1. Грань будущего (2014)

    Планета вновь атакована иноземными захватчиками. Пришельцы, они же мимики, активно осваивают территорию Европы, и сдерживать армию противника землянам с каждым днем становится все сложнее. Однако находится герой, а точнее героиня, чьим примером заряжают отряды новобранцев.

    Она, Рита Вратаски, облаченная в экзоскелет, ведет успешный бой и уничтожает врага сотнями, он же, Уильям Кейдж, облачённый в деловой костюм, просто вещает с экранов телевизоров о ее блестящих победах.

    Вскоре все изменится: под чутким руководством Риты, а также под благотворным влиянием иноземной крови вчерашний пресс-секретарь получает возможность проживать один день вновь и вновь, а значит при определённом раскладе он способен изменить ход истории и избавить мир от инопланетной нечисти.

  • 2

    2. Соучастник (2004)

    Обычная ночная смена для таксиста Макса. Его очередной клиент, миловидная молодая женщина Энни, оказывается помощником прокурора. Она рассказывает водителю о предстоящем на следующее утро серьезном процессе и собственной неуверенности перед ним. Макс, в свою очередь, делится с ней мечтой об открытии дела по прокату лимузинов, а чтобы поднять настроение пассажирке, дарит ей фото с Мальдивскими островами. Оно всегда настраивало его на позитивный лад. Энни оставляет ему свою визитку.

    Следом в машину главного героя подсаживается мужчина в сером костюме. Он делает Максу щедрое предложение: за шесть сотен покатать его по пяти точкам в городе. Ночь обещает быть весьма жаркой.

  • 3

    3. Последний самурай (2003)

    Нэйтан, первоклассный знаток военного дела, а ныне просто капитан в отставке, подрабатывает продажей винтовок. Его товарищ по оружию, Зеб, приглашает встретиться с делегацией из Японии. Там представители страны восходящего солнца предлагают герою значительно улучшить свое финансовое положение, посетив Японию и обучив армию императора искусству ведения войны, чтобы противостоять нападкам самураев.

    Что же, эту работу Нэйтан знает превосходно: в свое время он сражался с индейцами. Солдат отправляется в далекую страну, чтобы приструнить очередное взбунтовавшееся племя, но ему еще неведомо, на чьей стороне он окажется и чью правду будет защищать.

  • 4

    4. Особое мнение (2002)

    В ближайшем будущем количество убийств достигает нулевой отметки. Это становится возможным благодаря уникальному проекту с участием трех провидцев. Они видят картинки с предстоящими преступлениями, вся детальная информация о которых выводится на экран, и команде полицейских остается только предотвратить криминал.

    Капитану Джону Эндертону такая работа по душе. Кажется, в программе нет изъянов, и близится время, когда она будет принята по всей стране. Однако, как выяснится позже, дефекты все же имеются. Главный герой убедится в этом, когда в одном из видений он окажется убийцей совершенно незнакомого ему человека. Соглашаться с подобным обвинением Джон не намерен, а значит придётся пойти против системы.

  • 5

    5. Интервью с вампиром (1994)

    Уже двести лет живет на этом свете Луи в ранге вампира. Давным-давно он был простым смертным, лишился семьи и смысла жизни. Однако вместо желанной смерти он приобрел жизнь вечную, которую даровал ему вампир Лестат.

    После укуса нечисти Луи долгое время пытался контролировать себя, использовав в пищу лишь кровь крыс, но все же сдержать себя не сумел, и его жертвой становится маленькая девочка. Лестат решает превратить ребенка в вампира.

    Веселая компания, состоящая из разновозрастных упырей, отправляется в странствие по странам и векам. Постепенно Клодия начиняет осознавать, что навеки заточена в теле ребенка, и ей не суждено стать настоящей женщиной, любимой и желанной. Гнев юной особы неминуемо коснётся Лестата, ее создателя.

  • 6

    6. Человек дождя (1988)

    По завещанию отца Чарли становится обладателем подержанного автомобиля и роз, а дом и миллионы достаются его старшему брату Рэймонду. Молодой человек не готов мириться с подобным положением вещей и отправляется на встречу со своим родственником в пансионат для душевнобольных. Вот уже несколько десятилетий проживает Рэймонд в его станах, так как страдает аутизмом.

    Эгоистичный и энергичный Чарли забирает брата с собой в надежде заполучить половину денег из наследства. Вместе им предстоит совершить длительное путешествие по стране, а заодно разобраться с собственными обидами и комплексами. Старший выберется из мира страхов и одиночества, а младший научится любить и заботиться о близких.

  • 7

    7. Джерри Магуайер (1996)

    Карьера успешного спортивного агента неожиданно стала раздражать Джерри. Он вдруг осознает, что спорт превратился в слишком жесткий бизнес, где создание звезд поставлено на поток, где все крутится вокруг громких имен и крупных гонораров, и мало кого интересует, куда деваются и как складывается жизнь атлетов дней минувших.

    Внезапное прозрение выливается в многостраничную программу по перестроению системы отношения к спортсменам. Призыв работать ставя во главу угла человека, а не денежную составляющую быстро находит отклик в сердцах руководства компании: героя увольняют.

    Теперь Джерри придется самостоятельно претворять свои идеи в жизнь.

  • 8

    8. Несколько хороших парней (1992)

    На американской военной базе на Кубе погиб солдат Сантьяго. Виновными считают его сослуживцев Дауни и Доусона. Есть подозрения, что смерть наступила из-за применения наказаний, не предусмотренных уставом. Защищать арестованных поручают беззаботному и самоуверенному Дэниелу Кэффи. Парень совсем недавно закончил вуз, но уже сумел отлично проявить себя на адвокатском поприще.

    Он без проблем договаривается со стороной обвинения о конкретном сроке для своих подопечных, так как не привык доводить дело до суда. Однако поездка на Кубу и разговор с начальником базы полковником Джессепом заставляют его задуматься о настоящих виновных в гибели рядового Сантьяго.

  • 9

    9. Миссия невыполнима (1996)

    В ЦРУ поступила информация о появлении двойного агента в рядах пражского отдела. Организована специальная операция по вычислению "крота", в результате которой сотрудники бюро погибают. Из всей команды выжить удаётся только Итану Ханту. Он-то и становится главным подозреваемым в убийстве своих коллег. Ко всему прочему, именно в это время на счету его родителей появляется круглая сумма денег.

    Чтобы снять с себя все обвинения, главный герой начинает собственное расследование. Желая узнать настоящее имя предателя, Итан идет на сделку с его нанимателем. Последний требует список оперативников. Герой с небольшой группой единомышленников придумывает план по похищению данных из штаб-квартиры ЦРУ.

  • 10

    10. Солдаты неудачи (2008)

    Небольшая, но уже легендарная роль Круза, где он меньше всего похож сам на себя.

    Снимается очередной шедевр о войне во Вьетнаме. Несвоевременный масштабный взрыв в период съемок стирает в пыль миллионы долларов продюсера, а также площадку, на которой разворачивалось действо. Камера эффектный момент не зафиксировала, и судьба проекта повисла в воздухе.

    Руководство принимает нетривиальное решение: собрать оставшийся реквизит и закинуть актеров в реальные джунгли, организовав подобие реалити-шоу и нашпиговав местность взрывчаткой и камерами. Только звёзды экрана об этом не ведают и продолжают придерживаться сценария. Однако джунгли оказались обитаемыми, и скоро героям придётся встретиться лицом к лицу с местными наркоторговцами.

    Начнется настоящая игра на выживание.

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