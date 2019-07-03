"Барашек Шон: Фермагеддон": в сети появился новый трейлер мультфильма (Видео)

Новости культуры: Мультфильм выйдет в прокат в конце декабря этого года.

В сети появился второй трейлер нового анимационного фильма "Барашек Шон: Фермагеддон" (Shaun the Sheep Movie: Farmageddon).

Режиссерами продолжения мультфильма об известном Барашке выступили Уилл Бечер и Ричард Фелан, работавшие над оригинальным мультсериалом.

По сюжету, на ферму приземляется космический корабль, и Шон знакомится с инопланетянкой по имени Лу-Ла. Он пытается помочь ей вернуться домой, но агентство по охоте на инопланетян уже идет по их следу.

Напомним, предыдущий полнометражный мультфильм "Барашек Шон: Фермерский бедлам" (Shaun the Sheep: The Farmer's Llamas), вышел в 2015 году. Он был снят на основе мультсериала "Барашек Шон" Ника Парка, выходившего в 2007-2014 годах.