Disney представила новые персонажные постеры фильма "Король Лев"

Новости культуры: Студия Disney представила новые постеры с персонажами ремейка популярного мультфильма "Король Лев".

Снимки с героями, а также теми, кто их озвучивает, опубликованы на странице киноленты в Twitter.

В частности, персонажей озвучивают Бейонсе (львица Нала), Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам). Отца Симбы Муфасу озвучит актер Джеймс Эрл Джонс, давший голос тому же персонажу в оригинальном мультфильме.

Режиссером фильма стал Джон Фавро, который ранее переснял "Книгу джунглей". Над саундтреком ремейка работали Элтон Джон, Тим Райс и Бейонсе.

Картина выйдет в украинский прокат 18 июля 2019 года.