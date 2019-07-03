Disney представила новые персонажные постеры фильма "Король Лев"

Снимки с героями, а также теми, кто их озвучивает, опубликованы на странице киноленты в Twitter.
В частности, персонажей озвучивают Бейонсе (львица Нала), Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам). Отца Симбы Муфасу озвучит актер Джеймс Эрл Джонс, давший голос тому же персонажу в оригинальном мультфильме.
— The Lion King (@disneylionking) 2 июля 2019 г.
The pride. #TheLionKing pic.twitter.com/eDYxz1b0Kf
— The Lion King (@disneylionking) 2 июля 2019 г.
Режиссером фильма стал Джон Фавро, который ранее переснял "Книгу джунглей". Над саундтреком ремейка работали Элтон Джон, Тим Райс и Бейонсе.
Картина выйдет в украинский прокат 18 июля 2019 года.