"Форс-мажоры" 9 сезон: трейлер сериала, в котором играла Меган Маркл (Видео)

Новости культуры: Драматический сериал о юристах, "Форс-мажжоры", представил впечатляющий трейлер финального девятого сезона.

В новых эпизодах поклонники ленты не увидят любимую героиню, которую играла Меган Маркл, однако из-за этого трейлер не стал менее захватывающим.

В начале 2019 года стало известно, что сериал "Форс-мажоры" закрываться из-за низких рейтингов, которые, наиболее вероятно, упали из-за отсутствия персонажа, которую играла Меган Маркл. Поэтому девятый сезон станет финальным.

Еще один интересный трейлер уже появился на YouTube-канале TV Promos.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл может появиться в эпизодической роли камео, однако герцогиня не согласилась на это предложение. Поэтому по сюжету, в новом трейлере появляются легендарный юрист, которого играет Гэбриел Махт, его очень умный партнер, роль которого выполняет Рик Хоффман, а также Сара Рафферти, которой достался персонаж секретарши, которая стала директором. После сложного периода они все же остались командой и продолжают заниматься сложными исками.