В Сети появился трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" (Видео)

Фанаты киновселенной Marvel дождались премьеры фэнтезийного фильма "Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far from Home). Главную роль в картине снова выполнил Том Холланд. Первый тизер появился на YouTube-канале студии Sony Pictures Entertainment 15 января. Всего за несколько часов его просмотрели более полумиллиона раз. Кинолента "Человек-паук: Вдали от дома" стала сиквелом ко всем известному фильму о супергерое 2017-го года. Согласно новому сюжету, Питер Паркер отправляется на летние каникулы в Европу и встречает Мистерия. С ним он объединяет свои силы, чтобы предотвратить стихийные бедствия и разрушение по всему миру. Режиссером нового "Человека-паука" стал Джон Уоттс, который был автором первой ленты о парне со сверхспособностями. В фильме также можно будет увидеть таких актеров, как Джейк Джилленхол, Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон и других.