Новости культуры: ВВС снимет новую экранизацию по мотивам культового романа "Анна Каренина".

Тот факт, что римейки стали неотъемлемой частью работы известных киностудий – официально утвержден. После экранизаций культовых мультфильмов 90-х, испытавших бешеный успех, от других компаний, студия BBC Studios решила переснять легендарный сериал "Анна Каренина".

Ценители классики и впечатляющих историй о любви вскоре получат значительную порцию наслаждения. Ведь как сообщает издание The Deadline, студия ВВС намерена переснять эстетически красивую и невероятную увлекательную картину – "Анну Каренину".

Написанием сценария для новой экранизации занялась Гвинет Хьюз, однако о вероятном актерском составе создатели идеи пока умалчивают.

Стоит отметить, что роман Льва Толстого неоднократно экранизировался и на его родине, и за рубежом. Последней экранизацией стал фильм 2012 года, главную роль в котором сыграла Кира Найтли.