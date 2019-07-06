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Герой Криса Эванса продолжит свою историю в киновселенной Marvel

Герой Криса Эванса продолжит свою историю в киновселенной Marvel
10:01 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры: Американский актер Крис Эванс намекнул на продолжение истории Стива Роджерса в Marvel.

Те, кто два месяца назад со слезами на глазах навсегда прощался с Крисом Эвансом в роли Капитана Америки, могут вздохнуть с облегчением: сам актер намекнул, что история Стива Роджерса в рамках киновселенной Marvel еще не закончена.

После "Мстителей: Финал" у зрителей возникло очень много вопросов – в том числе и к Стиву Роджерсу, который отправился возвращать Камни бесконечности на место и остался в прошлом, чтобы прожить жизнь обычного человека и состариться вместе с Пегги Картер. Что именно произошло с Капитаном Америкой, последовательно объясняли режиссеры братья Руссо, сценаристы Маркус и МакФили и даже сам Кевин Файги. Но, если из их объяснений вы все равно ничего не поняли, есть шанс, что теперь нам это покажут.

На недавнем ACE Comic-Con Крис Эванс неожиданно высказался на тему того, что повышенное внимание к судьбе Стива Роджерса и путанице с альтернативными временными линиями – отличная возможность для Marvel, которая как раз на подобных ситуациях обычно и зарабатывает.

Старого Стива Роджерса фанаты Marvel уже успели обнаружить в "Первом Мстителе: Противостояние" 2016 года в сцене похорон Пегги.

"Вы знаете, я не уверен, что могу дать вам какие-то ответы. Знаю, знаю, звучит слабовато, но все же скажу: спрашивайте сценаристов, – признал Крис Эванс. – Я понимаю, что у вас всех очень много вопросов про временные парадоксы, но за время работы с Marvel я понял одну очень важную вещь: они никогда и ничего не оставляют без внимания. Реально не оставляют".

Видео с панели Криса Эванса, Дона Чидла и Джереми Реннера на ACE Comic-Con:

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В словах Криса Эванса многие усмотрели намек на то, что Marvel воспользуется возможностью и объяснит, что же все-таки происходило со Стивом Роджерсом в прошлом – в формате еще одного фильма про теперь уже бывшего Капитана Америку. Возможно, ситуация прояснится уже через пару недель, когда Marvel привезет Мстителей на Comic-Con в Сан-Диего.

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Мстители, Marvel, Актер, Крис Эванс, Американский актер.
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