Джейден Смит рад, что роль Бэтмена досталась Роберту Паттинсону

Новости культуры: Американский актер и певец Джейден Смит заявил, что Роберт Паттинсон будет "самым лучшим" Бэтменом.

20-летний актер и певец (многим по-прежнему известный в первую очередь как сын Уилла Смита), Джейден Смит – один из самых преданных поклонников Бэтмена, и, несмотря на определенное недовольство фанатов недавним кастингом, в восторге от того, что роль супергероя досталась Роберту Паттинсону.

В интервью Rolling Stone Джейден признался, что в полном восторге от нового кастинга и считает, что Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона превзойдет все версии супергероя, которые мы видели до этого:

"Боже мой, я даже не знаю что сказать. Каждый день происходят какие-то невероятные вещи. Я даже не знаю. У меня даже слов нет, чтобы выразить, как я за него рад. Это должно было произойти. Он станет самым лучшим Бэтменом!"

Напомним, студия Warner Bros. выбирала между Робертом Паттинсоном и Николасом Холтом, но в конечном итоге остановилась на кандидатуре звезды "Сумерек" – именно он заменит Бена Аффлека в роли Бэтмена в киновселенной DCEU и блеснет в предположительно трилогии Мэтта Ривза.