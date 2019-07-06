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Джейден Смит рад, что роль Бэтмена досталась Роберту Паттинсону

Джейден Смит рад, что роль Бэтмена досталась Роберту Паттинсону
15:43 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Американский актер и певец Джейден Смит заявил, что Роберт Паттинсон будет "самым лучшим" Бэтменом.

20-летний актер и певец (многим по-прежнему известный в первую очередь как сын Уилла Смита), Джейден Смит – один из самых преданных поклонников Бэтмена, и, несмотря на определенное недовольство фанатов недавним кастингом, в восторге от того, что роль супергероя досталась Роберту Паттинсону.

В интервью Rolling Stone Джейден признался, что в полном восторге от нового кастинга и считает, что Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона превзойдет все версии супергероя, которые мы видели до этого:

"Боже мой, я даже не знаю что сказать. Каждый день происходят какие-то невероятные вещи. Я даже не знаю. У меня даже слов нет, чтобы выразить, как я за него рад. Это должно было произойти. Он станет самым лучшим Бэтменом!"

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Напомним, студия Warner Bros. выбирала между Робертом Паттинсоном и Николасом Холтом, но в конечном итоге остановилась на кандидатуре звезды "Сумерек" – именно он заменит Бена Аффлека в роли Бэтмена в киновселенной DCEU и блеснет в предположительно трилогии Мэтта Ривза.

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Бэтмен, Роберт Паттинсон, Знаменитости, Звезды, Джейден Смит.
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