Скачать
Суббота, 06.07.2019
Зеленский и Туск посетят Луганскую область накануне саммита Украина-ЕС
Зеленский и Туск посетят Луганскую область накануне саммита Украина-ЕС
Порошенко настаивает на усилении санкций против РФ
Порошенко настаивает на усилении санкций против РФ
Надежда Киченок успешно стартовала на Уимблдоне 2019
Надежда Киченок успешно стартовала на Уимблдоне 2019
Свежие новости о крещении сына герцогов Сассекских: фото
Свежие новости о крещении сына герцогов Сассекских: фото

"Настоящая экшн-героиня": Элизабет Бэнкс похвалила звезду фильма "Ангелы Чарли"

Смотрите фото (3)
"Настоящая экшн-героиня": Элизабет Бэнкс похвалила звезду фильма "Ангелы Чарли"
19:45 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры: Новые "Ангелы Чарли" должны стартовать в прокате только в октябре этого года.

Элизабет Бэнкс, выступившая режиссером "женского" приключенческого боевика, предпочитает подогревать интерес к своему фильму заранее.

В ходе пресс-колла Элизабет пообщалась с журналистами и, в частности, пообещала, что Кристен Стюарт немало удивит зрителей в новых "Ангелах Чарли".

"В первую очередь она – настоящая экшн-героиня. В этом нет никаких сомнений, – рассказала Бэнкс. – Она супер крутая в этом фильме. Кристен сама выполняла большинство трюков. Очень много тренировалась. Как и все наши девочки – они все тренировались обращаться с оружием, драться, водить машину".

Кадры из фильма "Ангелы Чарли"

"А еще Кристен очень, очень смешная, – добавила Элизабет. – Мне кажется, у нее в этом фильме столько шуток, сколько у любого комедийного актера из тех, что работают сегодня. Думаю, это всех очень удивит".

Роль Арагорна во "Властелине колец" могла достаться Расселу Кроу

Шуточки и боевые навыки Кристен Стюарт мы сможем оценить с 14 ноября 2019, когда "Ангелы Чарли" стартуют в кинотеатрах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Кристен Стюарт, Элизабет Бэнкс, Ангелы Чарли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы
02 Ивана Купала 2019: красивые поздравления в открытках и стихах
03 Гороскоп на сегодня, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Герой Криса Эванса продолжит свою историю в киновселенной Marvel
05 Опасность гель-лака: как уберечься
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине в ближайшие сутки сохраняется прохладная погода с дождями
В Украине сохраняется прохладная погода с дождями
В Меджлисе рассказали об ожиданиях от Зеленского
В Меджлисе рассказали об ожиданиях от Зеленского
Коболев ответил на ультиматум Гройсмана о дивидентах &quot;Нафтогаза&quot;
Коболев ответил на ультиматум Гройсмана о дивидентах "Нафтогаза"
Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь