"Настоящая экшн-героиня": Элизабет Бэнкс похвалила звезду фильма "Ангелы Чарли"

Новости культуры: Новые "Ангелы Чарли" должны стартовать в прокате только в октябре этого года.

Элизабет Бэнкс, выступившая режиссером "женского" приключенческого боевика, предпочитает подогревать интерес к своему фильму заранее.

В ходе пресс-колла Элизабет пообщалась с журналистами и, в частности, пообещала, что Кристен Стюарт немало удивит зрителей в новых "Ангелах Чарли".

"В первую очередь она – настоящая экшн-героиня. В этом нет никаких сомнений, – рассказала Бэнкс. – Она супер крутая в этом фильме. Кристен сама выполняла большинство трюков. Очень много тренировалась. Как и все наши девочки – они все тренировались обращаться с оружием, драться, водить машину".

Кадры из фильма "Ангелы Чарли"

"А еще Кристен очень, очень смешная, – добавила Элизабет. – Мне кажется, у нее в этом фильме столько шуток, сколько у любого комедийного актера из тех, что работают сегодня. Думаю, это всех очень удивит".

Шуточки и боевые навыки Кристен Стюарт мы сможем оценить с 14 ноября 2019, когда "Ангелы Чарли" стартуют в кинотеатрах.